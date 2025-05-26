忙碌族延年益壽秘訣 蒼藍鴿揭祕別小看趕捷運、爬樓梯

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
吳其穎醫師表示，對沒有時間去健身房的忙碌族群來說，「間歇性劇烈生活體力活動」是非常有實用價值的健康策略，所以，下次遇到樓梯別急著搭電梯，選擇走樓梯可能正默默幫自己多活幾年。本報資料照片
吳其穎醫師表示，對沒有時間去健身房的忙碌族群來說，「間歇性劇烈生活體力活動」是非常有實用價值的健康策略，所以，下次遇到樓梯別急著搭電梯，選擇走樓梯可能正默默幫自己多活幾年。本報資料照片

現代人工作忙碌，常沒有時間運動，增加心血管疾病及三高風險，但有時卻為了趕捷運、不想等電梯、遛狗而急速的奔跑、快走一段時間，台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」於臉書「蒼藍鴿的醫學天地」指出，此為「間歇性劇烈生活體力活動」（VILPA），如果一天累積個幾次，就能達到類似高強度間歇訓練（HIIT）的好處，對忙碌族群來說，是非常有實用價值的健康策略。

「蒼藍鴿」吳其穎醫師表示，你曾經為了趕捷運狂奔、爬樓梯喘到不行，事後還懷疑「剛剛那樣有算運動嗎？」最新研究發現，這種短暫的「劇烈活動」竟然能有效延長壽命。他指出，「間歇性劇烈生活體力活動」為日常生活短暫但劇烈的身體活動，包括趕公車或捷運時奔跑幾十秒、快速上下樓梯、提重物小跑步、用力搬重物、掃拖地、遛狗等出力的日常活動。

依「自然醫學」期刊（Nature Medicine）的研究發現，有關間歇性劇烈生活體力活動，雖然每次只維持1至2分鐘左右，只要每天3次、像是快走、爬樓梯、奔跑等高強度活動，就能讓久坐的成年人心血管疾病死亡率降低約49%，全因死亡率降低約40%，短暫劇烈身體活動特別適合沒時間運動的上班族，一天累積個幾次，就能達到類似高強度間歇訓練的好處。

吳其穎說，這對於沒有時間去健身房的忙碌族群來說，是非常有實用價值的健康策略，所以，下次遇到樓梯別急著搭電梯，選擇走樓梯可能正默默幫自己多活幾年。

運動 死亡率 捷運

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