《好一個乖乖女》竟沒進榜？ 十大熱門中國短劇排行榜

刷到就停不下來的短劇你看過了嗎？

近年來，一股來自中國的「短劇」旋風正席捲全球影視圈，以濃縮劇情、飛快節奏與高潮迭起的反轉橋段，成功擄獲大批觀眾的目光。這不僅是茶餘飯後的新型娛樂，更是一場正在改寫影視產業版圖的變革浪潮！

《網路溫度計DailyView》近期撰文揭示，中國短劇市場截至2024年底已創造出高達新台幣2,112億元（約504.4億人民幣）的龐大產值，甚至超越同期中國院線電影總票房。微短劇的用戶規模更高達6.62億人，滲透率逼近60%，可見其驚人的普及與潛力。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

這股短劇熱潮背後有何魔力？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察近一年（2024/05/14～2025/05/13）「中國短劇」的討論，熱門關鍵字如「狗血、霸總、劇情、穿越」等，揭示了其獨特的敘事偏好。製作團隊善於打造戲劇張力與情緒共鳴，使觀眾能在短短幾分鐘內迅速上癮、欲罷不能。

延伸閱讀：你也被掃到？中國短劇爆紅超越電影票房！熱門關鍵字盤點現象級熱潮、原因一次看懂

你是否也淪陷在這股短劇洪流中？或是還沒開追但已經躍躍欲試？《網路溫度計DailyView》為您揭曉近兩年（2023/05/19～2025/05/18）備受網友關注的十大中國短劇，一次帶你掌握熱門話題之作！

No.10 君心藏不住

YT／YOUKU

類型：師徒戀、復仇、替身、相愛相殺、甜寵

《君心藏不住》講述了身懷異能、能透過觸碰窺探秘密的雲嬌（金子璇 飾），意外發現腹黑督公慕容藏（鄧凱 飾）的驚天秘密。然而，這一切原是慕容藏為復仇精心佈下的棋局，他本想利用雲嬌作為對付仇人的底牌。不料在朝夕相處中，慕容藏卻漸生情愫，深陷愛恨掙扎，一段禁忌的師徒虐戀由此展開。

這部劇巧妙融入了替身、換臉、虐戀與重逢等多重元素，劇情設計精巧，環環相扣。不僅有甜寵互動，更有深層的復仇線，尤其結局的反轉和男女主角間強烈的CP感，讓許多觀眾大呼過癮。儘管是小製作，但其用心製作獲得觀眾好評，「覺得好看！最後的HE（圓滿結局）超喜歡」、「男主顏值和演技不錯」、「鄧凱又高又帥，女主也蠻好看」。

No.9 金豬玉葉

翻攝微博／整点电影

類型：喜劇、懸疑

周星馳首次跨足短劇市場的《金豬玉葉》，2024年6月2日在抖音發布，上線兩天即創2,700萬播放，引爆話題聲量。劇情講述台灣實習律師葉小萊（夏若妍 飾），為追查姐妹遭遇的「殺豬盤」騙局，前往大陸尋找嫌疑人朱浩（史元庭 飾），卻意外發現朱浩也是受害者。於是這對「東北猛男」與「台灣萌妹」組成歡喜冤家，踏上充滿笑料與驚險的追兇之旅。

雖然周星馳本人僅以出品人身份參與，外界仍高度期待其風格傳承，劇中也隨處可見對周星馳電影經典橋段的致敬，試圖營造獨特的「周氏喜劇」風格。而在播放數據亮眼的背後卻是兩極化的口碑，許多觀眾坦言衝著「周氏幽默」而來，觀後卻感失望，紛紛表示「周星馳不是導演，只是製片人，傻頭傻腦的我被騙了」、「看了第一集，比較尷尬，也挺粗糙的」、「強行隱喻，尬」、「以短劇視角看，每集爆點差一點點，以電影視角看，又太過零散」。

No.8 引她入室

翻攝豆瓣電影

類型：女性互助、懸疑、復仇、現代

《引她入室》是一部細膩描繪女性情誼與互助力量的現代懸疑短劇，講述三位背景迥異的女性，因共同遭遇渣男而結盟復仇的故事。女主鄭萋（趙佳 飾）發現丈夫吳池（曹天愷 飾）婚內出軌並暗中轉移財產後，並未選擇沉默，而是與保姆馬紅麗（郭亭亭 飾）聯手展開反擊。馬紅麗假扮「富婆Mary」設局，引誘吳池上鉤、自食惡果；而原為第三者的貝翩翩（鄧靈樞 飾）也在被拋棄後看清現實，最終與兩人並肩作戰。三位女性從彼此敵對到攜手對抗，聯合揭開吳池的偽善面具，讓渣男最終受到道德與法律的雙重制裁。

全劇節奏緊湊，懸疑感十足，不僅劇情精彩，更因其對女性力量的深刻探討和突破性的豎屏美學而備受好評。該劇上線當日（7月16日）便以1,968.3萬播放量奪冠，後續也保持亮眼表現。精緻的服化道和電影般的質感，也使其成為短劇市場中備受推崇的標竿之作，「沒有女生能對這部短句say no吧」、「女性覺醒、女性蛻變、女性互助這幾個點簡直buff拉滿」、「看完我直接推薦給親友了，劇情全程高能，立意和結尾都相當偉大」。

No.7 嫁東宮

YT／紅樂

類型：古裝、替嫁、復仇、先婚後愛

《嫁東宮》改編自7K小說網《王妃出山要翻天》，講述殺手女主月見（徐軫軫 飾）被迫替嫁成為辰國太子妃，卻在大婚當日迎來太子喻非宸（林澤輝 飾）「暴斃」的劇變，隨即更被賜死陪葬。眼看命懸一線，月見才驚覺這場婚禮其實是太子為查案設下的驚天布局。她一邊周旋於太子府與殺手組織之間，一邊逐漸被太子的智慧與溫柔打動；而太子也在與她的朝夕相處中，越來越不捨得揭穿她的真正身分。陰謀與愛意交織，一場權謀與情感的角力悄然展開。

這部古裝權謀愛情劇以其替嫁、雙重身份和先婚後愛的設定，為劇情增添了極大的張力與看點，甜虐交織。全劇節奏緊湊，沒有拖沓的冗餘情節。許多網友在臉書社團熱情推薦，帶動聲量持續爬升，「劇情故事性好，節奏完整」、「感覺可以再拍續集，嫁東宮二」、「女主超像王淨很漂亮」、「好看！劇情不跳，剪接不錯」。

No.6 遇見你的那天

YT／優酷

類型：甜寵、現代、契約戀愛、雙向暗戀

《遇見你的那天》融合了青梅竹馬、久別重逢、契約戀愛與同居生活等元素，是一部現代甜寵短劇。廣告公司策劃許慕（姜之南 飾）與高中同桌謝時（張炯敏 飾）在提案會上重逢，這才發現昔日校園男神變成了冷面腹黑的甲方總監。而一場醉酒烏龍，讓謝時陰錯陽差地成為許慕朋友圈裡的「官宣男友」，兩人順勢展開契約情侶與同居生活。在朝夕相處中，心動悄然萌芽，但許慕卻不知道這一切其實源於謝時塵封已久的雙向暗戀。

全劇畫面唯美，氛圍甜蜜，每個互動都充滿粉紅泡泡，完美呈現動人的愛情，好評如潮！網友紛紛表示「深情且專一的男主視角暗戀麻煩給我來個100部」、「集數雖然不長，但好甜好甜」、「超好看，我喜歡這種簡簡單單的愛情劇」、「真的一集接一集欸，男主角的話好少，但好有魅力」。

No.5 招惹

YT／WeTV 台灣

類型：民國、愛情、復仇、相愛相殺

《招惹》改編自隱笛同名小說，將故事背景設於二十世紀初風雲詭譎的上海灘，展開一場假歌女與假少爺聯手上演的復仇大戲。新仙林頭牌姜罌（李沐宸 飾）為完成復仇，精心設局嫁入富商杜家，成為杜景窗的妻子；而杜景窗的兒子杜尋羽（趙弈欽 飾）暗中調查姜罌來歷，卻意外暴露自己「假兒子」的身分。兩人從互設陷阱、處處交鋒，到漸漸察覺彼此命運相似，原是舊識，最終成為孤獨復仇路上唯一的依靠與守護。

這部短劇於2023年3月30日在騰訊視頻全網獨播，並在2024年獲得金骨朵網路影視盛典「年度精品微短劇獎」。全劇以其極致的氛圍感營造、強烈的情感衝突和男女主角間充滿張力的互動而聞名，尤其「滑跪抱」等名場面引發網上熱烈討論，讓熱度延續至今。《招惹》也憑藉其電影般的質感和扣人心弦的劇情，被譽為民國愛情復仇短劇的代表作，「這部是披著小媽文學的純愛復仇文學」、「看著看著發現是純愛，從刺激變成滿滿的救贖感」、「光影運用得還不錯，把主角之間的拉扯拍得很好」、「好土好喜歡」。

No.4 執筆

YT／WeTV 台灣

類型：復仇、奇幻、逆天改命、古裝

《執筆》改編自林言年小說《執筆者》，講述丞相府嫡女蘇雲綺（李沐宸 飾）在意外發現一本「命書」後，赫然驚覺自己竟是小說中的惡毒女配，且已註定會面臨悲慘結局。她毅然決然拒絕服從命運安排，決定逆天改命。蘇雲綺推翻傳統女角套路，勇敢地手刃壞人，為自己和所愛之人而戰，重寫人生劇本。這部大女主復仇爽劇服化道精緻，畫面質感甚至不輸長篇電視劇，其「狠人」女主形象讓觀眾耳目一新，充滿反轉與高潮。

值得一提的是，「WeTV Taiwan」臉書專頁分享的男女主角激吻片段，更吸引了高達16萬次點讚與2千4百次留言，許多網友頻頻追問劇名，足見其超高人氣。看過的觀眾也積極推薦，從而帶動聲量穩定上升，「這部劇情緊湊不空洞，女主變成是惡毒女二的題材很鮮」、「這部我看了覺得好虐」、「每集都精彩」、「這部題材真的很吸引人，推推推」。

No.3 風月變

YT／LINE TV

類型：奇幻、愛情、武俠、古裝

《風月變》講述花陵城指揮使凌長風（趙弈欽 飾）與妻子唐千月（呂小雨 飾）新婚三年，恩愛如昔。然而除夕夜一場突如其來的「魂化」暴亂，打破了原有的平靜，唐千月倒臥血泊，胸口綻放詭異妖豔的花朵，震撼全城。隨著凌長風追查真相，妻子隱藏的身世與「魂化」背後的陰謀逐漸浮出水面，愛與真相交織，展開一場步步驚心的懸疑之旅。

不同於一般微短劇的快速敘事，《風月變》總計超過440分鐘的時長，幾乎每一分鐘都將情緒拉滿，展現出高度的反轉性和情感表達深度。精良的運鏡、細膩的氛圍營造和恰到好處的配樂，都為觀眾帶來了極致的觀影體驗。不過，網友們對此劇評價褒貶不一：有些觀眾盛讚「女主可愛死，男主又好溫柔」、「大推這部，副cp也好嗑喔」；但也有些觀眾認為過於複雜的設定不適合短劇，直呼可惜「很好看，但結局有點莫名，沒交待清楚」、「這種故事背景放在短劇裡好難處理根本演不完」、「可惜這部真的成也蝶奴設定敗也蝶奴」。

No.2 我們在黑夜中相擁

YT／優酷

類型：甜慾、愛情、霸總

《我們在黑夜中相擁》是一部結合動作與情感的現代懸疑短劇，僱傭兵徐哲青（任運杰 飾）在一次任務中解救了溫兮（方瑾 飾），三年後兩人重逢，累積已久的感情終於爆發。故事始於溫兮在國外采風，陰錯陽差被帶到高利貸老闆的地下格鬥場成為戰利品。最終她被神秘的徐哲青贏得，殊不知徐哲青真實身份是來解救她的私人安全顧問。歷經險境後，兩人攜手逃離；三年後重逢，儘管分屬不同陣營，往日情感卻悄然浮現。

這部劇以大尺度的成人式戀愛為主要賣點，慾感十足的吻戲與激情戲使其迅速成為流量超高的黑馬熱劇。儘管英雄救美、強取豪奪的設定常見，但男女主角的反差人設與充滿性張力的互動，精準地滿足了喜愛「重口味」戀愛劇情的粉絲群體。「優酷Youku」過去曾在臉書專頁分享的男女主角酒店幽會片段，吸引了2萬次點讚及500則留言；許多網友也積極在網上分享刺激片段，帶動討論度與聲量衝高，「這部真的是近日的天花板了」、「希望導演再讓他們二搭再拍，這男女主我滿意」、「追得好苦，已經決定看到結局後要二刷」、「一連看，已看到18集」。

No.1 虛顏

YT／LINE TV

類型：古裝、換臉、替嫁、先婚後愛、甜寵

《虛顏》結合愛情與輕懸疑元素，劇情講述小畫師十七（柯穎 飾）意外被設計與相國府千金沈沁（宋昭藝 飾）「換臉」，並因此替嫁給她多年前一見鍾情的救命恩人「大將軍蕭寒聲（丞磊 飾）」。這場換臉與錯嫁事件，不僅讓十七展開截然不同的人生，也開啟了她與蕭寒聲之間的深刻羈絆。另一方面，恢復自由的沈沁則以真實身份回到寧王身邊，兩條情感線平行交錯，編織出一段愛與命運交織的雙女主故事。

十七與蕭寒聲從共患難到先婚後愛，情感轉折自然，火花十足。導演巧妙運用深情對視與細膩肢體語言，將愛情線拍得唯美動人。其中「糖葫蘆吻」等名場面不僅甜度爆表，也透過精準的鏡頭語言傳遞角色內心情感，展現極佳的敘事與畫面美感。

這部劇以其巧妙縝密的劇情設計，與男女主角間互信互愛的關係，深受觀眾喜愛，更是許多網友的短劇入門磚，紛紛大力推薦，「喜歡這部環環相扣的劇情，也喜歡結局帶來的反轉」、「是短劇天花板了」、「虛顏開啟了我追短劇之路」、「男女顏值及演技一絕，劇情不拖泥帶水」、「麻雀雖小，五臟俱全」、「用這部來入門短劇很適合」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年5月19日至2025年5月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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