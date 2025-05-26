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飄香三代貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨：美食地圖少了一味

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新北貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨「當地少了一味」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」在5月25日最後一天營業，美好風味成了回憶。本報資料照片
新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」在5月25日最後一天營業，美好風味成了回憶。本報資料照片

新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，有不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，感嘆當地的美食地圖少了重要一味。

地方人士透露，店家決定熄燈應該和人手不足有關，記者今早撥打店家電話已無人接聽。

「再見了貢寮阿生便當！」有網友在臉書發文向阿生便當道別，這名網友感性寫到，跟阿生便當結緣十多年，位於貢寮火車站旁的阿生便當，是每回單車騎行台2線北部濱海公路經過貢寮時必定會停下的重要補給站，個人認為阿生便當美味程度超越不遠之外福隆站的所有店家。這名網友還說，這家老字號便當店不但承載了多年的記憶，也是諸多單車客、重機騎士及追拍火車愛好者的共同回憶。

另一名網友也說，聽到阿生便當要停止營業的消息很難過，畢竟那是陪伴多年的回憶，隨著物價的增長，便當價格從前年就一直調漲，調到目前的價格80元。也有網友談到，從單價50元開始品嘗，現在已經漲價到80元，但風味一樣好，也有人說，阿生便當太美味，一口氣要吃3個。

另有網友說，聽到阿生便當要停止營業消息，內心有點感慨，還想說暑假要再去光顧一次，「如今只能用照片和腦袋內的回憶去懷念它的滋味」，期待未來會有恢復營業消息。

新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，累積不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，紛紛在臉書社群發文追憶。圖／取自臉書「美食公社」
新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，累積不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，紛紛在臉書社群發文追憶。圖／取自臉書「美食公社」
新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，累積不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，紛紛在臉書社群發文追憶。圖／取自臉書「美食公社」
新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，累積不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，紛紛在臉書社群發文追憶。圖／取自臉書「美食公社」

貢寮 火車站 便當

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