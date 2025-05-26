新北貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨「當地少了一味」

新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，有不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，感嘆當地的美食地圖少了重要一味。

地方人士透露，店家決定熄燈應該和人手不足有關，記者今早撥打店家電話已無人接聽。

「再見了貢寮阿生便當！」有網友在臉書發文向阿生便當道別，這名網友感性寫到，跟阿生便當結緣十多年，位於貢寮火車站旁的阿生便當，是每回單車騎行台2線北部濱海公路經過貢寮時必定會停下的重要補給站，個人認為阿生便當美味程度超越不遠之外福隆站的所有店家。這名網友還說，這家老字號便當店不但承載了多年的記憶，也是諸多單車客、重機騎士及追拍火車愛好者的共同回憶。

另一名網友也說，聽到阿生便當要停止營業的消息很難過，畢竟那是陪伴多年的回憶，隨著物價的增長，便當價格從前年就一直調漲，調到目前的價格80元。也有網友談到，從單價50元開始品嘗，現在已經漲價到80元，但風味一樣好，也有人說，阿生便當太美味，一口氣要吃3個。