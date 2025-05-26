不滿限縮公民參與 環團擬訴請立院持續凍結環境部預算

近期環境部召開的環評會議爭議不斷，上周更因為民眾無法進入會場旁聽席而爆發衝突，環保團體也不滿環境部聲稱因今年四接環評遭干擾而改變的說詞。環保團體今天在立法院前召開記者會，要求環境部立刻改正，否則訴請立法院衛環委員會持續凍結環境部預算。

上周環境部針對國科會「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」舉行專案小組意見徵詢會議。然而登記發言民眾在一開始就被環境部職員要求到隔壁會議室看直播，有別過去民眾全程參與的方式，民眾現場大罵環境部沒收民眾權益，痛批公民參與大開倒車。

立法院今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案，環團同時間在立法院前召開記者會，監督施政聯盟陳椒華召集人表示，環境部前署長張子敬上任前，公民團體代表發言完後，由環評委員提問，主席會要求開發單位回應公民團體及委員，回答完之後，公民團體有意見能再發言，直到爭議釐清，且環評委員閉門會議之前皆能現場聆聽並舉手提問。然而在張子敬上任後，環評會議執行方式都改了，開發單位不必回應公民團體意見，現任部長彭啟明不僅延續張子敬做法，甚至更惡劣。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，當今環評制度有三大害，使得重大開發案的環評過程屢屢引起爭議，第一害是環評書件由開發單位負責產出，造成厚厚的環評說明書中卻常常充斥輕描淡寫、華而不實甚至虛偽造假的文字；第二害是負責環評審查的環評委員是由環境部閉門遴選出來，常常只是御用學者，未能站在維護環境生態、公平客觀的立場；第三害是未能依據「行政程序法」，將受開發案影響之當地居民與環保團體視為當事人，反而是將其視為旁聽者，限制發言僅三分鐘，卻容許開發單位與環評委員可漠視其發言不予回應，剝奪原本可防止決策偏差的公民參與權益。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，中央環評一旦牽涉到中央政府單位強推的開發案，譬如四接、宜蘭高鐵等，就會嚴重限縮民眾參與，甚至還有保警偽裝成工作人員、放任開發單位支持民眾打傷反方民眾、環境部人員拉扯壓制環團成員等離譜狀況，中央環評卻因為政府高度政治干預而退步，這是參與現況的實質感受，這樣的環評程序還有存在的意義嗎？

環境法律人協會副秘書長鍾孟勳表示，環境部近年不僅未積極強化審查品質，反而在程序上壓縮參與空間，讓原本應該「保障公共利益」的制度，轉變為開發單位的「合法性工具」，環境部若真要回應社會對永續的期待，就請還給人民一個可信的環評制度，而不是一張被行政裁量扭曲的劇本。

環境部長彭啓明指出，多年前的環評旁聽要點即規定每位民眾的發言時間是3分鐘，就像立委質詢時也有發言時間，任何有制度的會議都有發言限制，環評除了現場發言外，也還有CALL OUT和書面等方式表達，這些意見也都會列入會議記錄，開發單位也必須要回復，強調民眾權益並沒有受損，環評在各部會的會議中已經是最透明的會議，但是相關機制也要予以尊重。