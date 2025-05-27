咖啡有益健康…喝錯時間等於白搭！歐洲最新研究揭CP值最高時段

根據日媒「25ans」報導，刊登在2025年《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）中的一篇最新研究顯示，咖啡的健康效益與飲用時間密切相關，尤其與人體的生理時鐘關係密切。咖啡雖被指出能對健康有多種益處，包括提升長壽、集中力及運動表現，但並非全天候都適合飲用。專家建議每日咖啡因攝取量不應超過400毫克，相當於約四杯咖啡，且飲用時間對人體健康也有不同的影響。

為了深入了解咖啡飲用時間與健康的關聯，研究團隊分析了參與「國家健康和營養調查」（National Health and Nutrition Examination Survey）的40,725名成人，以及參加男女生活型態驗證研究（Women's and Men's Lifestyle Validation Study）提供飲食紀錄的1,463名成人，並追蹤他們9年內的死亡率。結果顯示，早晨飲用咖啡者的心血管疾病及其他死亡風險顯著低於不喝咖啡者，即使每日喝三杯咖啡也有益健康；相反地，全天候持續飲用咖啡者的死亡率與不喝咖啡者無明顯差異。

此外，研究團隊強調咖啡的抗發炎特性，身體炎症指標呈現24小時周期，早晨達到高峰後逐漸下降，傍晚時最低。因此，集中在早晨攝取咖啡因，不僅避免打亂生理節奏，也能充分發揮抗發炎效果。咖啡雖然是健康的飲品，但為了健康的最大化效益和避免影響睡眠，建議在早晨適量飲用咖啡。