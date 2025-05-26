38歲男腦幹出血癱瘓語言失 經顱磁刺激助重拾自理能力

38歲的林先生患有高血壓與痛風，突然劇烈頭暈與視力驟失，送醫檢查後，診斷為腦幹自發性出血，並波及第四腦室，緊急送加護病房搶救，從鬼門關走一回。但出院後出現語言喪失、吞嚥困難，甚至全身癱瘓、無法站立等問題。中國醫藥大學新竹附醫神經科經顱磁刺激團隊，以經顱磁刺激術治療，患者經過近半年，每周5次，加上傳統針灸與密集神經復健的多元療程，目前已經可以和人正常溝通，也可以自理，拿輔具行走。

神經科主任陳貝強表示，林先生被診斷為腦幹自發性出血，腦幹是神經很密集的地方，負責語言或是吞嚥功能等功能，這些功能受損，導致肢體癱瘓，無法講話和吞嚥困難等問題。

陳貝強指出，經顱磁刺激術為一種非侵入性腦部刺激技術，透過磁場脈衝精準活化特定大腦區域，以喚醒沉寂的神經通路，促進神經可塑性。此項技術原廣泛應用於重度憂鬱症治療，近年也使用於神經復健等領域，協助中風及腦傷患者重拾語言、運動與認知能力。

經過約半年的治療，林先生的語言表達有了驚人的進展，從最初的語焉不詳，到如今能吐字清晰、表達完整句子；行動能力亦大幅提升，不僅可自主行走，更恢復基本生活自理能力，包含如廁、更衣與正常進食。

陳貝強說，腦幹性自發性出血有許多因素，其中常與動脈畸形（如動靜脈畸形、動脈瘤）或高血壓控制不良等相關。若血壓長期偏高未積極控制，容易導致腦部血管破裂，一旦出血，後果可能非常嚴重。因此，提醒如果是高血壓患者，須天天量血壓，注意健康。