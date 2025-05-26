把握周二好天氣 吳聖宇：周四西半部東北部恐有短延時豪雨

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，本周只有周二水氣相對較少，天氣較為穩定，梅雨鋒面周三接近，周三晚上變天，周四白天通過，預期給各地帶來一波明顯雨勢，普遍有雷雨發生機會，西半部、東北部有大雨，甚至不排除短延時豪雨出現。

吳聖宇說，中高層短波槽今天白天通過台灣附近，台中以北到宜蘭一帶白天有一波雨勢，北部山區(新北、桃竹苗)受地形抬升作用影響，要留意局部較大累積雨量，平地也會持續降雨，雨量比山區小。台中以南的中南部山區有局部短暫陣雨，中午過後配合熱力作用，可能有局部熱對流雷雨，中部平地以及花東有局部短暫陣雨。南部平地以多雲為主，陣雨機會低。最快今天入夜，降雨停止轉多雲天氣。

吳聖宇指出，今台灣附近底層還是較強東北季風，加上降雨，北部、宜蘭持續偏涼，白天高溫仍只有20-23度。中部及花蓮明天白天高溫也只有24-26度，南部及台東高溫仍有28-30度。

吳聖宇指出，明天是水氣較少、天氣較為穩定的一天，預估西半部大致多雲到晴，迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨機會，午後山區恐有局部熱對流雷雨，不過雨量偏少。溫度回升，北部、東半部高溫28-30度，中南部30-32度。

周三新一波鋒面在大陸華南重整建立，吳聖宇說，很快接近台灣附近，周三上午東半部有局部短暫陣雨，西半部雲量逐漸增多，下午要留意山區發展熱對流帶來局部熱雷雨，真正變化在入夜之後，鋒面很快靠近，加上西南風增強，迎風面的西半部陸續有短暫陣雨或雷雨。

吳聖宇指出，鋒面預期周四白天通過台灣上空，鋒面結構完整，鋒面上低氣壓經過台灣附近往琉球海面移動過程中跟中高層短波槽配合，可能會很快加深發展為較明顯的溫帶氣旋。看起來鋒面系統蠻強，也有西南季風配合，形成今年首次較為典型梅雨鋒面架構，因氣旋發展、帶動所以鋒面移動很快，周四晚間迅速掠過台灣附近南壓到巴士海峽，實際影響時間不會太長。

但吳聖宇說，鋒面在周四白天通過時預期會給各地帶來一波明顯雨勢，普遍有雷雨發生機會，西半部、東北部有大雨，甚至不排除短延時豪雨出現；花東受地形屏障，雨勢較小，也有局部大雨出現機會。周四晚間之後北台灣降雨先逐漸停止，深夜到周五凌晨過後中部、花蓮的降雨也會緩和或停止，南部及台東降雨延續到周五清晨至上午過後才會停。

周五開始有3天端午節連續假期，吳聖宇指出，周五、周六各地大致多雲到晴，只有山區午後有局部熱對流降雨機會；下周日(6月1日)風向轉偏東到東南風，天氣仍然穩定，要留意山區午後局部熱對流降雨。