端午連假前變天 賈新興：周四全台有雨 台中以北恐有局部較大雷雨

周五起是端午節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周四鋒面影響全台有雨，留意台中以北有局部較大雷雨發生的機率。至於周五端午節連假首日鋒面南移，高雄以南及宜花東有局部短暫雨，午後南投以南有局部短暫雨，周六至下周日(６月１日）午後台中以南山區有零星短暫雨。

賈新興指出，明天午後桃園以南山區及宜花東山區有局部短暫雨。周三桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後苗栗以北及嘉義以南有局部短暫雨。周四到周五受鋒面影響，周四各地有局部短暫陣雨，留意台中以北有局部較大雷雨發生的機率。

至於周五鋒面南移，賈新興說，高雄以南及宜花東有局部短暫雨，午後南投以南有局部短暫雨。周六到周日，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周一午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。下周二清晨，彰化以南有局部短暫雨，午後台中以南山區有局部短暫雨。下周三清晨，台中以南有局部短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，雖然6月3日至9日環境有利梅雨建立，但太平洋高壓東退減弱明顯，西南季風軸線太偏東，華南至台灣及巴士海峽一帶均位於低壓帶。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。