高齡化翻轉蹲式馬桶 專家：除了硬體 公廁最大問題在於人

高齡化社會來臨，許多長輩使用蹲式廁所有困難，老盟秘書長張淑卿說，長輩關節、下肢肌力變差，蹲式廁所確實對長輩不夠友善，建議在長輩密度高的公園、捷運、火車站等公廁能設置一定比率的坐式廁所。

台灣衛浴文化協會前理事長黃世孟長期關注台灣公廁文化，他說，坐式馬桶在台灣家戶相當普及，校園公廁的坐式馬桶從早年占比五分之一，近年幾乎是坐式、蹲式各半，漸進式改變中。

黃世孟說，蹲是一種文化、一種習慣，外國人來台灣旅遊時，常會對台灣超商等處有公廁可免費用感覺友善，但很多外國人對使用蹲式馬桶接受度低，在歐洲許多國家，坐式馬桶已延續5至7代人，歐洲人對蹲式馬桶很陌生，來台灣旅遊若看到蹲式馬桶會覺得很陌生。

黃世孟說，近年台灣公廁的坐式馬桶比率有拉高，仍有保留一定的蹲式馬桶比率，在台灣，坐式、蹲式馬桶各有擁護者，和個人使用習慣有關，有人覺得坐式馬桶有衛生疑慮，但很多公廁會提供坐墊紙，許多人也會隨身帶酒精等，衛生問題已能克服。

日本高齡化海嘯比台灣走得更早，常成為台灣的借鏡。黃世孟說，日本公廁幾乎清一色是坐式，免治馬桶比率偏高，還有許多體恤高齡的設施，包含男性小便斗的輔具相當普及，廁所內有人工肛門的清洗設施等，都是因應高齡化而產生的設計，隨著台灣社會老人增多，這些都是應該跟上的配備。