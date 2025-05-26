高齡化翻轉蹲式馬桶 專家：除了硬體 公廁最大問題在於人
高齡化社會來臨，許多長輩使用蹲式廁所有困難，老盟秘書長張淑卿說，長輩關節、下肢肌力變差，蹲式廁所確實對長輩不夠友善，建議在長輩密度高的公園、捷運、火車站等公廁能設置一定比率的坐式廁所。
台灣衛浴文化協會前理事長黃世孟長期關注台灣公廁文化，他說，坐式馬桶在台灣家戶相當普及，校園公廁的坐式馬桶從早年占比五分之一，近年幾乎是坐式、蹲式各半，漸進式改變中。
黃世孟說，蹲是一種文化、一種習慣，外國人來台灣旅遊時，常會對台灣超商等處有公廁可免費用感覺友善，但很多外國人對使用蹲式馬桶接受度低，在歐洲許多國家，坐式馬桶已延續5至7代人，歐洲人對蹲式馬桶很陌生，來台灣旅遊若看到蹲式馬桶會覺得很陌生。
黃世孟說，近年台灣公廁的坐式馬桶比率有拉高，仍有保留一定的蹲式馬桶比率，在台灣，坐式、蹲式馬桶各有擁護者，和個人使用習慣有關，有人覺得坐式馬桶有衛生疑慮，但很多公廁會提供坐墊紙，許多人也會隨身帶酒精等，衛生問題已能克服。
日本高齡化海嘯比台灣走得更早，常成為台灣的借鏡。黃世孟說，日本公廁幾乎清一色是坐式，免治馬桶比率偏高，還有許多體恤高齡的設施，包含男性小便斗的輔具相當普及，廁所內有人工肛門的清洗設施等，都是因應高齡化而產生的設計，隨著台灣社會老人增多，這些都是應該跟上的配備。
「公廁最大的問題在於人。」黃世孟說，近年官方從中央到地方都在推公廁文化提升、翻轉，改變公廁髒又臭刻板印象，其實台灣公廁的硬體改善已有長足進步，通風、清潔、明亮等，都有一定水準，差別就在使用者習慣、清潔人員訓練，和文化性、教養性及體制性有關，使用者必須有「弄髒自己要清理」的使用習慣，清潔人員對尿垢等細節也要注重，就能改善異味、髒濕，讓公廁的體驗感受愈來愈好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言