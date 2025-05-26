今低溫17度偶有雨 吳德榮：周四慎防大範圍明顯降雨

本周天氣變化大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3506-2025-05-25-21-51-37）指出，今日鋒面減弱，北台灣雲量多、偶有局部短暫雨；中南部大氣不穩定，近山區仍有小範圍對流發展的機率。

吳德榮說，今氣溫稍回升，但北台仍偏涼；各地區氣溫為：北部17至25度、中部19至32度、南部20至34度及東部18至29度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，氣溫回升，山區午後偶有局部短暫陣雨。周三另一鋒面接近，雲量逐漸增多，局部短暫陣雨的機率，愈晚愈提高。周四「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」(南北氣團對峙而滯留)的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

至於端午連假首日周五(30日)，吳德榮說，鋒面已在巴士海峽繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率。連假後兩天周六、日(31、1日)各地晴時多雲，逐日轉熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周一至周三(6月2至4日)各地晴熱如夏，不穩定漸提高，午後局部降雨有逐日增加趨勢。