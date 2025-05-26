三大重量級國際藝術展6月強碰 美術館進入戰國時代

6月起，三大重量級國際藝術展「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」、「威廉．透納特展-崇高的迴響」、「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，陸續在富邦、中正紀念堂與故宮登場，其中兩大展還推出聯票，「強強聯手」搶攻台灣西洋藝術迷。這一波西洋古典藝術大展熱潮只是開始，目前辦展單位正積極與奧地利美景宮、荷蘭國家博物館、巴黎瑪摩丹等知名美術館洽談，希望引進克林姆、維梅爾等從未來過台灣的大師作品，以及與「蒙娜麗莎的微笑」齊名的莫內「印象‧日出」。

此次三大西洋古典藝術展「強碰」，引進透納特展的聯合數位文創總監鍾逸民透露，透納展和大都會名作展的聯票，兩周就賣出近2000張。他認為三大藝術展不是競爭關係，而是將藝術市場做大，鼓勵年輕人暑假走進美術館。

此次三大展都與印象派有關。鍾逸民表示，雖然印象派仍是台灣藝術迷最愛，但疫後展出的藝術展，展示手法與觀點的突破都與疫前不同。透納特展和「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，都不只展藝術大師的代表作，也展出深受大師影響的現當代作品。引進大都會名作展的時藝多媒體董事總經理林宜標表示，邀展目標並不侷限於印象派，目前正跟奧地利美景宮洽談大展，期待能將館內珍藏的克林姆畫作帶到台灣，此外還準備引進卡拉瓦喬展。