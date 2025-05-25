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北花客運復駛 視蘇花路況延至6月中上路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
台北往返花蓮客運路線「北花線」由葛瑪蘭客運接手，原預計6月1日上路的「1918」路線，因蘇花部分路段近日常受大雨影響中斷而暫緩，可能要到6月中才會啟動。圖／葛瑪蘭客運提供 張議晨
台北往返花蓮客運路線「北花線」由葛瑪蘭客運接手，原預計6月1日上路的「1918」路線，因蘇花部分路段近日常受大雨影響中斷而暫緩，可能要到6月中才會啟動。圖／葛瑪蘭客運提供 張議晨

葛瑪蘭客運預計六月一日上路的「一九一八」（台北直達花蓮）路線，因蘇花部分路段近日受大雨影響，交通中斷而暫緩。業者表示，大客車運行標準較高，蘇花雖恢復通行，仍須確認路線安全，應在六月中旬才會啟動。

蘇花改二○二○年通車後，公路局開通台北直達花蓮的客運路線北花線，共有三條，分別為首都客運一五八○線、台北客運一○七一線、統聯客運一六六三線，往返花蓮、南港與板橋。但營運期間遇到新冠疫情，加上台鐵投入新式列車，提升東部幹線運能等，常無人搭乘，業者為了止損，決定不續營。

公路局將原本三條公路路線併成一條，停靠點改為板橋、南港、國道五號、花蓮等，由一家業者經營，可以平日不開，只有假日行駛，經營許可為五年，公告後確定由葛瑪蘭客運接手營運。

葛瑪蘭客運總經理李俊仁表示，近日蘇花路廊常因大雨落實中斷，現已搶通，但大客車運行標準較高，近日將與公路局工程單位聯繫，確認蘇花公路大客車路線一九一八是否適合運行。

李俊仁說，若工程單位認為路況可供大客車安全運行，一九一八路線將於六月中旬提供服務，實際啟用日期仍待公告。

李俊仁說，葛瑪蘭客運為東部客運公司，車輛都在東部，調派相對簡單，未來連假或年節期間，民眾如有運行需求，將會配合盡力加開班次。

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