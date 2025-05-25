3大重量級展覽齊聚台北 藝術迷好樂

六月起，三大重量級國際藝術展「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」、「威廉．透納特展—崇高的迴響」、「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，陸續在富邦、中正紀念堂與故宮登場，其中兩大展推出聯票，「強強聯手」搶攻台灣西洋藝術迷。

此外，辦展單位積極與奧地利美景宮、荷蘭國家博物館、巴黎瑪摩丹等知名美術館洽談，希望引進克林姆、維梅爾等從未來過台灣的大師作品，以及與「蒙娜麗莎的微笑」齊名的莫內「印象‧日出」。

三大西洋古典藝術展「強碰」，引進透納特展的聯合數位文創總監鍾逸民表示，三大藝術展不是競爭關係，而是將藝術市場做大，鼓勵年輕人暑假走進美術館，成效不錯，最近兩周賣出約兩千張透納展、大都會名作展的聯票。

此次三大展都與印象派有關，鍾逸民表示，然印象派為台灣藝術迷最愛，不過，疫後展出的藝術展在展示手法與觀點均有所突破。透納特展和「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」不只展出藝術大師的代表作，也包括深受大師影響的當代作品。

根據英國藝術報剛公布的遊客數據報告顯示，羅浮宮、大英博物館去年迎來新的巔峰，訪客人數甚至高過疫前，推手是重量級大展。故宮預估，此次大都會名作展的觀賞人數上看四十萬。