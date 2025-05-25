聽新聞
0:00 / 0:00

3大重量級展覽齊聚台北 藝術迷好樂

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
秀拉「大碗島的星期天下午」6月將來台展出。圖／故宮提供
秀拉「大碗島的星期天下午」6月將來台展出。圖／故宮提供

六月起，三大重量級國際藝術展「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」、「威廉．透納特展—崇高的迴響」、「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，陸續在富邦、中正紀念堂與故宮登場，其中兩大展推出聯票，「強強聯手」搶攻台灣西洋藝術迷。

此外，辦展單位積極與奧地利美景宮、荷蘭國家博物館、巴黎瑪摩丹等知名美術館洽談，希望引進克林姆、維梅爾等從未來過台灣的大師作品，以及與「蒙娜麗莎的微笑」齊名的莫內「印象‧日出」。

三大西洋古典藝術展「強碰」，引進透納特展的聯合數位文創總監鍾逸民表示，三大藝術展不是競爭關係，而是將藝術市場做大，鼓勵年輕人暑假走進美術館，成效不錯，最近兩周賣出約兩千張透納展、大都會名作展的聯票。

此次三大展都與印象派有關，鍾逸民表示，然印象派為台灣藝術迷最愛，不過，疫後展出的藝術展在展示手法與觀點均有所突破。透納特展和「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」不只展出藝術大師的代表作，也包括深受大師影響的當代作品。

根據英國藝術報剛公布的遊客數據報告顯示，羅浮宮、大英博物館去年迎來新的巔峰，訪客人數甚至高過疫前，推手是重量級大展。故宮預估，此次大都會名作展的觀賞人數上看四十萬。

延伸閱讀

NBA／溜馬主打團隊進攻2連勝尼克 席亞康：是誰得分不重要

NBA／席亞康季後賽新高39分 溜馬東決又扳倒尼克客場2連勝

莫內《睡蓮》6月首次登台！富邦美術館引進52件大師真跡 限量預售票組合熱賣中

6月的台北很印象派 富邦宣布莫內睡蓮領銜52件名畫來台

相關新聞

明3地濕冷「低溫20度」 周四天氣最差恐有短延時豪大雨

端午節前天氣不穩易下雨，中部以北感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，周二為本周天氣最穩定的一天，僅東半部、恆春半島有降...

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

中央氣象署今晚間6時30分發布豪雨特報，預估影響到今入夜，豪雨警戒地區為高雄市山區；大雨警戒地區包含苗栗縣山區、台中市山...

壓力大易罹癌！六成乳癌患者確診前承受「長期壓力」

壓力對身體系統功能有非常大的影響，長期處於高度壓力的人，容易造成慢性發炎、增加罹患疾病風險。乳癌防治基金會與羅東博愛醫院...

新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

根據衛福部疾管署監測資料顯示，去年9月1日到今年5月18日，全國新冠併發重症共計730例，其中台中市122例，另中央無公...

健康主題館／一吃就嗆咳 長者吞嚥困難勿輕忽

台灣即將邁入超高齡社會，人口結構日趨老化，目前65歲以上人口數逾450萬人。老化會讓身體機能逐步退化，也可能因此導致吞嚥...

無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

交通事故頻傳，交通部今宣布「無照駕駛擬修法比照酒駕懲處重罰」，國民黨立委黃健豪表示，過去有針對無照駕駛修法提高罰鍰，但死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。