養兒防老不管用 家總：僅3成民眾指望子女

家庭照顧者關懷總會調查，僅三成民眾自認，年老後會獲得子女照顧，更大比率認為，應自求多福。建議民眾面對現實，親子間做好協調與溝通。健保則應擴大在宅急症、居家醫療，並銜接社區照顧、社區診所及藥局，讓長者獲得良好照顧。

此外，家庭照顧者性別、角色正在轉變中，家總分析，卅年前，男性照顧者比率極低，僅占一成，但一○六年老人生活調查發現，男性照顧者占比已近四成，估計目前應更高，原因在於愈來愈多男性單身，加上媳婦照顧公婆情況愈來愈少，因此照顧父母的責任回到兒子身上。

政治大學社會工作研究所教授王增勇表示，照顧者身陷職場困境，這是男女皆須面對的議題，而男性照顧者處於陽剛文化、照顧者等兩大角色衝突下，容易成為照顧長照悲劇事件的主角，值得各界關注。

婦女權益促進發展基金會綜合規劃組組長顏詩怡表示，雖然男性照顧者比率增加，但仍有不少女性為了照顧失能長輩而選擇離職，在女性照顧者中，約四成四為此離職，高於男性的兩成四四。若想改善女性照顧者人權，應從照顧有酬化、照顧公共化、照顧專業化等三大面向著手，另提升男性照顧者的技巧與能力。

家總秘書長陳景寧強調，在不婚、少子化衝擊下，許多家庭成員無法獨立承擔照顧責任，呼籲健保應擴大在宅急症、居家醫療等計畫，銜接社區照顧、社區診所及藥局，讓長者在地老化，在家獲得良好照顧，而長者、照顧者也應主動尋求協助。

東吳大學法學院講座教授鄧衍森指出，中央及地方主管機關應在平等與不歧視原則下，提供家庭照顧者必要協助，包括尊重照顧者的選擇、促進照顧者身心健康、協助工作彈性安排，以及提供照顧者適當生活津貼等，以維護照顧者應有人權。