全台130萬人 家總新宣言：別讓照顧者變成工具人

衛福部最新統計，一一三年全國失能、失智、身心障礙者等長照需求人口近九十萬人，估計照顧者約一三○萬人。家庭照顧者關懷總會昨公布新版「家庭照顧者宣言」草案，列出生命權、健康權、工作權等照顧者九大權利，期盼照顧者不再是孤單的「工具人」。

家總昨舉辦新版宣言座談會，秘書長陳景寧表示，政府去年編列長照經費八七六億元，服務六十七點一萬人，長照涵蓋率達百分之八十四點八六，其中居家服務、日間照顧、住宿型機構等替代照顧率已至六成。

在高齡化、少子化影響下，國內平均家戶人口數去年下滑至二點四七人，全國一人戶占比達百分之卅七點七，二人戶百分之廿一點三，兩者合計占六成，儼然進入「零家庭照顧者時代」，未來獨老、老老家庭結構已成社會趨勢，

「單一家庭已難獨力承擔失智、失能等家人的長期照顧責任。」陳景寧說，照顧失能、失智等責任，已從家庭轉移到國家角色，應以國家力量建立互助照顧網絡，但現行身權法、老福法將照顧者視為照護資源，形同「工具人」，政府應保障照顧者權利，讓其人生不會被打垮。

為此，家總擬定新版「家庭照顧者權利宣言」，確保生命權、健康權、工作權、經濟權、教育權、休閒權、休息權、社會參與權、社會保障權等九項權利，草案共十條，其中最重要的是照顧者生命權，重點在於「選擇照顧是我的權利，而不是義務」，檢視指標為「照顧殺人事件」、「照顧暴力事件」等，希望國內警政系統比照日本警視廳，統計相關資料。

家總檢視近年新聞長照悲歌報導，歸納為「五○八○」（中壯年照顧失能、失智父母親），「八○八○」（老老照顧）、「八○五○」（高齡長者照顧身障孩子）。

一一三年七件長照悲歌造成十死，均為「五○八○」照顧樣態，且皆為男性照顧者，最年輕僅廿三歲。

此外，照顧者休息權也需受到重視，陳景寧表示，照顧者不是機器人，應獲「我有休息的權利」，指標為每天無法離開被照顧者的時間、每天連續睡眠時數等，而主責單位為衛福部社家署、長照司。

陳景寧表示，每一項照顧者權利均有相對檢視指標、對應情境、主責單位，期待此宣言正式公布後，政府定期公開相關指標，供外界打分數，透過立委、媒體，給予相關部門壓力，齊心監督政府，徹底落實照顧者人權。