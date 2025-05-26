健康你我他／掌握飲食順序 吃到飽吃得巧吃不胖

我注重健康，平日飲食八分飽，不會刻意去吃到飽餐廳，但也不至於完全摒棄美食，偶爾單位的慶功宴去高檔餐廳吃到飽，常讓我躊躇不定，吃了跟身材過不去，不吃跟荷包過不去，最後還是忍不住大快朵頤一番。放縱自己的味蕾是要付出代價的，體重也毫不客氣跟著飆升，所以總在美食與罪惡感間拔河。

應該是流行吧，朋友也常會相邀去吃到飽打牙祭，順應時勢，我開始研究如何吃才不會變胖，既可兼顧美食又可保持良好體態，試著在美食與健康間取得平衡。在一個偶然的機會裡，一位長官分享她的減肥經驗，她說採用此減肥法不會復胖，重點就是嚴格控制飲食順序。

食物含有六大營養素，包括醣類、蛋白質、纖維質、脂肪、維生素、礦物質等，其中醣類攝取要控管，因此飲食順序是先吃蛋白質，再吃纖維質，最後才吃醣類。很多人以為吃魚和肉會變胖，其實不然，魚和肉是動物性蛋白質，是人體不可或缺的營養素，年紀大的人尤其要攝取，才不會罹患肌少症。

平常我飲食清淡，只有出門旅行才會有Buffet吃到飽，以前旅行都要胖2公斤回來，回復正常生活後，身材才會恢復，自從控管飲食順序後，現在美食當前，儘管開懷大吃，不必再為吃與不吃天人交戰。