健康名人堂／「三不」政策讓健保存活 但無法改革

施壽全 健保自1995年開辦，迄今已滿卅年。到目前為止，健保仍是民眾對政府滿意度最高的項目，但醫界態度則完全相反，肯定健保的極少，幾乎都是抱怨連連，指責健保品質，是建立在壓縮醫療人員權益的基礎上。

醫界對健保不滿，健保實施過程中，也數度出現財務危機，健保需要改革聲浪一直不斷。而健保也的確做了改革，只是改革並未獲醫界認同，主要癥結在於，健保運作中，有三大政策始終不變，「三不政策」造成改革成效有限。

「不」限民眾就醫自由

第一「不」：不限制民眾就醫自由。健保是社會保險，病人就是弱勢，無論誰執政，「照顧弱勢」是絕不容違逆的核心價值，所以保費與部分負擔，都不可能太高。

有些國家對病人就醫限制很多，一般狀況未經基層醫師評估，根本見不到專科醫師。但在台灣，不能影響病人就醫權益的前提下，只能以部分負擔管控，但部分負擔不高，「嚇阻」作用有限，「小病看小，大病看大」的分級醫療，推動結果就一直不佳。

「不」取消總額限制

第二「不」：不會取消「總額」限制。雖然健保有「論病計酬」方式，但僅限於診治過程較明確的外科疾病，變數很多的內科疾病與急重症，無法以「定額」方式處理。

健保也試辦「論人計酬」，對某病人給某醫院一定經費，生病由該經費扣除，不生病經費就全歸醫院。但生病要預防知易行難，且就醫自由，到他處看病也扣該款項，很難普遍推動，所以健保絕大部分都是「論量計酬」。

因為論量，所以量就成長很快，已達9000億元，但還是有總額限制，保費不足卻無限申報，健保可能早就破產。論量申報雖有核刪，但比率極低，有少數狀況也有點值保障，但絕大部分超過就稀釋與打折，算下來點值就非一點一元。

點值是最被醫界詬病之處，點值太低，可用公務預算稍加彌補，但總有個限度。如今總額改為個別醫院，道理亦同，總額是「必要之惡」，健保承受不起「做多少就給多少」。

「不」鼓勵產業化

第三「不」：不鼓勵產業化。醫療在台灣是非營利事業，但醫療周邊，包括藥品、試劑、儀器與資訊等等，都是營利事業，營利事業講求產業化，但非營利事業沒有「商業模式」，只有「服務模式」。

健保是獨門「業務」，不可能有任何企業會為「公益」，每年籌措數千億辦理「理賠率」極高且「賠錢」機會很大的保險工作。台灣醫院八、九成收入來自健保，雖然大家都期待醫療盡快智慧化，但營利的資訊業要融入醫療，須先通過健保給付，只是健保資源有限，無從配合一起產業化，所以進展很慢。

「三不政策」使健保得以存活，但也將持續讓醫界不滿，長此以往，健保會否終將崩盤？個人認為，健保是執政者表現「愛民」，或說「攏絡民心」的最佳工具，只要國家在，健保就不會倒，但品質勢必下降。

醫療人員基於責任與倫理，對急重症仍會優先處理，但不急或能慢慢來的，因人手不足，等待時間就會愈來愈久，一如許多社會主義國家一樣。「又好又快」的健保將不復見，民眾對此須有心理準備。