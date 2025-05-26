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長期鼻塞影響睡眠 中藥洗鼻有助減緩過敏

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
隨著空氣汙染愈來愈嚴重，鼻炎與鼻竇炎的病人變多了。圖／AI生成
隨著空氣汙染愈來愈嚴重，鼻炎與鼻竇炎的病人變多了。圖／AI生成

40多歲女性不停打噴嚏、臉上有明顯的黑眼圈，原來她長期飽受鼻塞困擾，導致睡眠品質很差。嘉義長庚醫院中醫科主治醫師吳清源表示，現在空氣汙染嚴重，呼吸系統首當其衝，過敏性鼻炎與鼻竇炎患者變多了，利用中藥洗鼻，有助改善症狀。

髒空氣對鼻黏膜是刺激物，讓人容易打噴嚏、流鼻水、分泌物變多，甚至鼻涕倒流、鼻塞。我們睡眠呈現躺下的姿勢，更使鼻塞問題加劇，連帶影響睡眠。吳清源指出，不少人使用生理食鹽水洗鼻子，但並非所有患者都適用洗鼻器，而且傳統生理食鹽水味道較為苦澀，洗鼻過程可能有刺激感或不適。

吳清源說，過敏性鼻炎，中醫稱為「鼻鼽」，一般中醫治療過敏性鼻炎患者，先以解表藥將風寒邪氣趕出體外，再加入補益藥扶養正氣，利用「驅邪扶正」的原理提升免疫力，減少過敏再發。

「如果沒有把鼻腔黏附的髒汙顆粒清掉，用任何藥物都會大打折扣。」吳清源說，沖洗鼻腔可以幫助清潔鼻內黏液，也能增強纖毛細胞清除黏液的能力，減少過敏現象的發生。

吳清源表示，嘉義長庚耳鼻喉科與中醫團隊合作研發出中藥洗鼻液，成分包括常用於治療鼻炎的蒼耳散、辛夷散、十全大補、小青龍湯等中藥材，可用於洗鼻治療。

中醫洗鼻療程是藉由具有抗炎消腫的中藥精華，軟化分泌物再清潔，吳清源說，臨床過敏性鼻炎患者使用中藥洗鼻四周，不僅能改善打噴嚏、鼻涕倒流等現象，睡眠品質也提升。

吳清源提醒，有過敏症狀的民眾，應隨時注意鼻腔健康，日常避免髒汙病源殘留，可適時清洗鼻腔排出髒汙及分泌物，維持呼吸道暢通。若過敏症狀或睡眠品質沒有改善，應諮詢醫師尋求協助。

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