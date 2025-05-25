快訊

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

納豆依依婚宴席開50桌 賓客名單曝、星光不輸三金

明3地濕冷「低溫20度」 周四天氣最差恐有短延時豪大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天水氣偏多，北宜花整天濕冷，中南部、台東偶陣雨，北部及中南部山區需留意局部較大雨勢。聯合報系資料照
明天水氣偏多，北宜花整天濕冷，中南部、台東偶陣雨，北部及中南部山區需留意局部較大雨勢。聯合報系資料照

端午節前天氣不穩易下雨，中部以北感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，周二為本周天氣最穩定的一天，僅東半部、恆春半島有降雨，周三受鋒面影響，周四天氣最不穩定，各地整天防範短延時強降雨，西半部甚至有「短延時豪大雨」，周五至周日端午連假期間雨勢移轉到南部。

林定宜表示，端午連假前台灣附近環境偏濕易有雨，尤其周三、周四鋒面影響需留意短延時強降雨連日降雨，山區活動需留意。周三下午氣至周四，全台各地易有陣雨或雷雨，西半部注意有短延時豪大雨；周五至周日端午連假期間，水氣漸轉少，但周五降雨機率仍高。

針對未來1周天氣，林定宜說，明（26日）受東北季風及華南雲雨區影響，水氣偏多，北台灣、宜花整天濕冷，中南部、台東偶陣雨，北部及中南部山區需留意局部較大雨勢。

周二、周三上午（27、28日）東北季風減弱，白天各地回升，東半部易有局部短暫陣雨，大台北也有零星飄雨。

周三下午至周四（28、29日）鋒面較為接近並影響台灣，西南風開始增強，天氣再轉不穩定，迎風面西半部開始有些不定時的驟雨，當鋒面移動到台灣上空時，全台都會有明顯的降雨。西半部需留意有局部大雨或「短延時豪雨」發生的機率。

󠀠周五至周日（5月30至6月1日）端午連假期間是水氣減少的過程，各地漸漸偶見陽光。周五鋒面（30日）移動到巴士海峽，離鋒面較近的南部、花東仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區由零星雨轉為多雲偶見陽光的天氣；周六、周日（5月31日、6月1日）環境偏東南風，迎風面的花東、恆春半島偶有陣雨，其他地方都是多雲透光的天氣，僅要留意山區午後雷陣雨。

溫度部分，林定宜指出，周二前中部以北、東北部及東部較為濕涼，明天北部、東半部低溫僅20度；周二白天東北季風減弱，溫度逐漸回升，但南北溫度差異大，南部高溫上看30度，北部、東北部高溫僅20、21度，民眾南來北往要特別留意。

周三、周四受到鋒面影響，帶來劇烈降雨，再度降溫；周五至周日溫度緩步回升，但速度不快，感受不明顯。

鋒面 連假 低溫

延伸閱讀

梅雨移動鋒面+西南風 氣象署：周四雷陣雨下更廣更大 點名此地要注意

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

逐日升溫暖如夏！明西半部溫差達10度 周五雷雨再擴大

晴雨交替！明降雨趨緩高溫33度 周末變天雷雨炸全台

相關新聞

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

中央氣象署今晚間6時30分發布豪雨特報，預估影響到今入夜，豪雨警戒地區為高雄市山區；大雨警戒地區包含苗栗縣山區、台中市山...

29日鋒面再臨防豪雨 端午連假水氣減高溫30度以上

氣象署表示，明天中部以北仍偏涼，低溫約攝氏19至22度，中部山區留意雨勢；5月29日鋒面影響，全台有雨，可能有局部豪雨；...

壓力大易罹癌！六成乳癌患者確診前承受「長期壓力」

壓力對身體系統功能有非常大的影響，長期處於高度壓力的人，容易造成慢性發炎、增加罹患疾病風險。乳癌防治基金會與羅東博愛醫院...

新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

根據衛福部疾管署監測資料顯示，去年9月1日到今年5月18日，全國新冠併發重症共計730例，其中台中市122例，另中央無公...

無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

交通事故頻傳，交通部今宣布「無照駕駛擬修法比照酒駕懲處重罰」，國民黨立委黃健豪表示，過去有針對無照駕駛修法提高罰鍰，但死...

統一發票開獎 幸運兒全聯花8元買報紙就中千萬

統一發票開獎，超市龍頭全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中崇德八門市，超幸運中獎者僅消費8元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。