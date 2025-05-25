明3地濕冷「低溫20度」 周四天氣最差恐有短延時豪大雨

端午節前天氣不穩易下雨，中部以北感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，周二為本周天氣最穩定的一天，僅東半部、恆春半島有降雨，周三受鋒面影響，周四天氣最不穩定，各地整天防範短延時強降雨，西半部甚至有「短延時豪大雨」，周五至周日端午連假期間雨勢移轉到南部。

林定宜表示，端午連假前台灣附近環境偏濕易有雨，尤其周三、周四鋒面影響需留意短延時強降雨連日降雨，山區活動需留意。周三下午氣至周四，全台各地易有陣雨或雷雨，西半部注意有短延時豪大雨；周五至周日端午連假期間，水氣漸轉少，但周五降雨機率仍高。

針對未來1周天氣，林定宜說，明（26日）受東北季風及華南雲雨區影響，水氣偏多，北台灣、宜花整天濕冷，中南部、台東偶陣雨，北部及中南部山區需留意局部較大雨勢。

周二、周三上午（27、28日）東北季風減弱，白天各地回升，東半部易有局部短暫陣雨，大台北也有零星飄雨。

周三下午至周四（28、29日）鋒面較為接近並影響台灣，西南風開始增強，天氣再轉不穩定，迎風面西半部開始有些不定時的驟雨，當鋒面移動到台灣上空時，全台都會有明顯的降雨。西半部需留意有局部大雨或「短延時豪雨」發生的機率。

󠀠周五至周日（5月30至6月1日）端午連假期間是水氣減少的過程，各地漸漸偶見陽光。周五鋒面（30日）移動到巴士海峽，離鋒面較近的南部、花東仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區由零星雨轉為多雲偶見陽光的天氣；周六、周日（5月31日、6月1日）環境偏東南風，迎風面的花東、恆春半島偶有陣雨，其他地方都是多雲透光的天氣，僅要留意山區午後雷陣雨。

溫度部分，林定宜指出，周二前中部以北、東北部及東部較為濕涼，明天北部、東半部低溫僅20度；周二白天東北季風減弱，溫度逐漸回升，但南北溫度差異大，南部高溫上看30度，北部、東北部高溫僅20、21度，民眾南來北往要特別留意。

周三、周四受到鋒面影響，帶來劇烈降雨，再度降溫；周五至周日溫度緩步回升，但速度不快，感受不明顯。