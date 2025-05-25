武陵農場胭脂梅結果轉紅 外型常被誤認芒果
位於台中市和平區的武陵農場，近日園區內胭脂梅樹果實轉紅，常被誤認為芒果。農場表示，胭脂梅樹以觀賞為主，不進行採收，為野生動物的重要食物來源，邀民眾觀賞獨特風貌。
國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場今天發布新聞稿表示，每年初夏時節，農場的胭脂梅樹陸續結果，近日在園區內悄悄轉紅，遠看宛如芒果般引人注目，不少遊客駐足拍照，甚至一度誤認為農場種出熱帶水果。
武陵農場說明，胭脂梅為武陵農場早期種植的樹種之一，目前主要以觀賞為主，不進行採收。每當梅果成熟後，便會自然落果，成為鳥類、獼猴等野生動物的重要食物來源，呈現出自然共生的景象。
武陵農場提到，除了視覺上類似芒果的錯覺趣味，胭脂梅在季節變換中的角色，體現農場「與自然共生」的理念。從花季到結果，胭脂梅見證高山農園的時序更換，也默默為動物們準備好一場自然饗宴。
武陵農場表示，歡迎民眾在初夏走訪農場，觀察這些「偽裝芒果」的梅子，感受高山農場中人與自然和諧共處的獨特風貌。
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