快訊

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

納豆依依婚宴席開50桌 賓客名單曝、星光不輸三金

武陵農場胭脂梅結果轉紅 外型常被誤認芒果

中央社／ 台中25日電

位於台中市和平區的武陵農場，近日園區內胭脂梅樹果實轉紅，常被誤認為芒果。農場表示，胭脂梅樹以觀賞為主，不進行採收，為野生動物的重要食物來源，邀民眾觀賞獨特風貌。

國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場今天發布新聞稿表示，每年初夏時節，農場的胭脂梅樹陸續結果，近日在園區內悄悄轉紅，遠看宛如芒果般引人注目，不少遊客駐足拍照，甚至一度誤認為農場種出熱帶水果。

武陵農場說明，胭脂梅為武陵農場早期種植的樹種之一，目前主要以觀賞為主，不進行採收。每當梅果成熟後，便會自然落果，成為鳥類、獼猴等野生動物的重要食物來源，呈現出自然共生的景象。

武陵農場提到，除了視覺上類似芒果的錯覺趣味，胭脂梅在季節變換中的角色，體現農場「與自然共生」的理念。從花季到結果，胭脂梅見證高山農園的時序更換，也默默為動物們準備好一場自然饗宴。

武陵農場表示，歡迎民眾在初夏走訪農場，觀察這些「偽裝芒果」的梅子，感受高山農場中人與自然和諧共處的獨特風貌。

芒果 武陵農場 動物

延伸閱讀

彰化端午連假調整垃圾收運時間 「粽葉、粽繩」不是廚餘

武陵農場胭脂梅正結果 粉嫩外型常被誤認是芒果

韓國必喝6款超人氣飲品推薦！ 爆米花奶昔、芒果冰茶美式、首爾限定星巴克柚子薄荷冰茶

屏東愛文芒果今年恐減產剩3成 冠軍芒果1箱3000元

相關新聞

明3地濕冷「低溫20度」 周四天氣最差恐有短延時豪大雨

端午節前天氣不穩易下雨，中部以北感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，周二為本周天氣最穩定的一天，僅東半部、恆春半島有降...

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

中央氣象署今晚間6時30分發布豪雨特報，預估影響到今入夜，豪雨警戒地區為高雄市山區；大雨警戒地區包含苗栗縣山區、台中市山...

壓力大易罹癌！六成乳癌患者確診前承受「長期壓力」

壓力對身體系統功能有非常大的影響，長期處於高度壓力的人，容易造成慢性發炎、增加罹患疾病風險。乳癌防治基金會與羅東博愛醫院...

新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

根據衛福部疾管署監測資料顯示，去年9月1日到今年5月18日，全國新冠併發重症共計730例，其中台中市122例，另中央無公...

無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

交通事故頻傳，交通部今宣布「無照駕駛擬修法比照酒駕懲處重罰」，國民黨立委黃健豪表示，過去有針對無照駕駛修法提高罰鍰，但死...

統一發票開獎 幸運兒全聯花8元買報紙就中千萬

統一發票開獎，超市龍頭全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中崇德八門市，超幸運中獎者僅消費8元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。