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台8線大禹嶺路段一度受阻…搶通後考量用路人安全 晚間預警性封閉

中央社／ 南投縣25日電

交通部公路局今天指出，受梅雨鋒面劇烈降雨影響，省道台8線109.8公里大禹嶺路段受阻不通，後雖經相關單位搶通，但考量用路人安全，將從今晚6時起預警性封閉。

受雨勢影響，今天上午南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路15.8公里及18.5公里處發生土石流落石，交通一度受阻，但下午已搶通。

此外，仁愛鄉中橫公路台8線109.8公里大禹嶺路段上午上邊坡坍方，導致交通中斷，經公路局中區養護工程分局谷關工務段下午搶通後，考量邊坡土壤含水量已趨於飽和，恐有持續致災機率，影響用路人通行安全，今晚6時起實施預警性封閉，待明天上午7時確認路況及雨勢後，再評估是否延長封閉或開放通行。

落石 土石流 南投縣 中橫公路

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