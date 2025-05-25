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癌過復發恐懼 41歲教育工作者轉念分享生命印記

中央社／ 台北25日電

41歲莉莉（化名）從事教育工作，2年前確診子宮頸癌，即使積極治療，身上的人工血管讓她活在復發恐懼。幸有社工與癌友團體鼓勵，她學會轉念分享生命印記，盼成為病友領航員。

癌症希望基金會近日舉辦婦癌學習營，莉莉分享抗癌故事，馬偕醫院婦產部婦癌科主治醫師張志隆、台大醫院婦產部主治醫師魏凌鴻、林口長庚醫院婦產科主治醫師周宏學分享婦癌最新治療趨勢。

張志隆透過新聞稿指出，子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）感染有關，初期多無明顯症狀，隨病情進展可能出現陰道異常出血、陰道分泌物增加等。抹片檢查與HPV疫苗是目前有效預防方式，台灣公費子宮頸抹片篩檢推行30年，子宮頸癌發生率已明顯下降。

張志隆表示，雖然現在大多數子宮頸癌患者都是早期個案，可透過根除性手術或放化療治療，但局部晚期或復發、轉移的子宮頸癌仍是治療上的挑戰，所幸近年免疫療法、標靶藥物、抗體藥物複合體（ADC）等治療陸續問世，為晚期患者帶來新的契機。

魏凌鴻提及，現今癌症治療趨勢強調「精準醫療」，部分卵巢癌患者可透過基因檢測，選擇更適合的治療，比如在維持性治療階段，是否帶有BRCA1/2與HRD基因突變，是藥物治療選擇的關鍵之一。

此外，魏凌鴻指出，HER2蛋白與細胞生長有關，若癌細胞過度表現HER2，會促使腫瘤快速增生，易轉移復發，在子宮內膜癌、子宮頸癌及卵巢癌中等其他實體腫瘤，皆有部分患者有出現HER2過度表現的情形。

魏凌鴻表示，針對這類患者的治療，過去選擇較為有限，但隨著醫療科技的進展，如今已有新藥可精準治療，更為婦癌治療帶來新的可能性，讓患者可以獲得疾病控制的同時，還能改善生活品質。

部分婦癌患者接受骨盆腔放療，可能出現陰道纖維化、沾黏等，影響日常生活與親密關係，周宏學說，纖維化屬於不可逆組織變化，應及早介入處理。

醫師 患者 子宮頸癌

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