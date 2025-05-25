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新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
一名男子在衛福部台中醫院接種疫苗。圖／本報資料照片
一名男子在衛福部台中醫院接種疫苗。圖／本報資料照片

根據衛福部疾管署監測資料顯示，去年9月1日到今年5月18日，全國新冠併發重症共計730例，其中台中市122例，另中央無公告各縣市死亡數據。台中市小兒科診所醫師施勝桓說，這波疫情都是一家、一家的來，人數暴增，症狀以喉嚨痛、倦怠，微燒等3症狀最明顯。

施勝桓就門診第一線觀察指出，這幾天的門診中，約10名呼吸道症狀患者中，約有一半疑為新冠，由於病毒傳染力強，都是一家、一家的來，人數明顯暴增，症狀以喉嚨痛、倦怠，微燒，有的聲音沙啞、咳等，與罹流感會高燒有所不同；由於現在快篩劑難買，沒有快篩不能對長者等開立口服抗病毒藥物，因此他跑了好幾家藥局才買到。

台中市衛生局說明，65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等免疫力低下對象，為新冠併發重症高風險族群，截至19日為止，台中市有近23.5萬人完成新冠JN.1疫苗接種；另65歲以上長者亦有8.3萬多人完成接種，呼籲民眾儘快完成接種，增強自我保護力。

衛生局說明，台中市目前提供新冠疫苗接種的合約院所共206家，單週共計可提供超過1,800診次，疫苗儲備量及接種量能充足，接種便利，目前暫無規劃開設大型快打站，民眾可運用台中市疫苗預約平台線上預約接種（https://gov.tw/hhv），亦可至衛生局網站（https://gov.tw/giV）查詢新冠疫苗門診表及預約方式，洽合約院所預約接種。

衛生局 新冠疫苗 台中市

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