無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

交通事故頻傳，交通部今宣布「無照駕駛擬修法比照酒駕懲處重罰」，國民黨立委黃健豪表示，過去有針對無照駕駛修法提高罰鍰，但死亡數據並未明顯下降，早就該進一步修法，應比照假車牌的模式，納入沒收車輛的罰則，才有機會嚇阻這類行為。

台灣近日發生多起高齡駕駛事故，民團今發起遊行並至交通部抗議，交通部長陳世凱今透露，未來擬把無照駕駛視為酒、毒駕重罰，除罰款無上限，將當場扣牌扣車，車主連帶受罰，會找相關單位討論，6月底前將法案送行政院；另外，協助長者安全駕駛3策略會在3個月內提出。

黃健豪指出，無照駕駛的死亡案件件數跟死亡數已經超越酒駕案件，2023年針對無照駕駛修法後，確實有將罰鍰提高，但無照駕駛肇事並導致死亡的數據並未明顯下降，主因為無照駕駛者可雙手一攤說「沒錢」或是有未成年情況，就這樣不繳了，所以事故持續發生。