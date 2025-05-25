全台130萬名家庭照顧者 家總新版宣言：照顧不是義務

家庭照顧者關懷總會估計，全國家庭照顧者約有130萬人，隨著高齡化、少子化，照顧者壓力倍感沉重。家總2005年提出第一版「家庭照顧者權利宣言」，幫助外界了解照顧者及其自身權益；如今，照顧者挑戰已與20年前不同，家總公布新版宣言草案，共列出10項照顧者權益，新增檢視指標、對照情境及主責單位，以便長期追蹤有無保護照顧者權利，新版宣言於明年5月家總成立30周年正式上路。

家總今舉辦「新版家庭照顧者權利宣言」線上座談會。家總秘書長陳景寧表示，家庭照顧者權利宣言基於「照顧者與被照顧者的人生，同樣重要」的立場，期望翻轉受限於傳統孝道觀念，賦予照顧者過度責任的社會結構與不合理制度；特別是高齡化、少子化等影響，國內平均家戶生口數至2024年已下滑至2.47人，儼然進入「零家庭照顧者時代」，未來獨老、老老家庭結構已成趨勢。

陳景寧表示，目前單一家庭已難獨力承擔失智、失能、身心障礙家人的長期照顧責任，照顧已從家庭責任轉移到國家角色，須以國家力量建立互助照顧網絡，這已是社會共識；個人也應強化自我照顧意識，妥善運用家庭內外資源，降低長照風險與損害。

家總以「聯合國世界人權宣言」所涵蓋的30條條文的基本人權，再盤點國內家庭照顧者恐受損害的權利，包括生命權、健康權、工作權、經濟權、教育權、休閒權、休息權、社會參與權、社會保障權等9項權利事項，涉及11條條文，擬具新版「家庭照顧者權利宣言」草案共10條，同時新增檢視指標、對照情境以凸顯損害現況。

陳景寧舉例，新版宣言第一條的照顧者生命權指出，「選擇照顧是我的權利，而不是義務」，相對指標是照顧暴力事件數、照顧殺人事件數及照顧傷亡事件數，主責單位衛福部保護司、內政部警政署、法務部；工作權、教育權為「我有追求自我生涯發展人權利」，情境是不必因此犧牲工作或學業，指標為勞工因照顧對就業的影響，及兒童與青少年生活狀況調查，主責單位衛福部社家署等。

休息權方面，針對照顧者「我有休息的權利」，情境是照顧者不是機器人，指標為每天無法離開照照顧者的時間、照顧者每天連續睡眠時數等，主責單位衛福部社家署、長照司，以及「照顧就是一份有酬工作，我有權要求合理回報被補償」等經濟權，主責單位為勞動部等。

陳景寧說，擬定新版宣言時發現，許多檢視指標政府都無相關統計，資料不夠完整，如照顧離職比例、照顧者每天睡眠時數、可以離開照顧者的時間等，期望政府在更加重視照顧者的人權，並推動擬定照顧假、ESG友善職場政策降低照顧離職比例等政策。

陳景寧說，新版宣言中，最為重視的是照顧者的生命權部分，相關檢視指標包括「照顧殺人事件」、「照顧暴力事件」，但目前國內警政單位針對這些事件並無詳細統計，有別於日本警視廳都有相關統計。往後，新的宣言正式公佈後，希望更有制度化，且每一年定期公佈相關指標，並希望立委、媒體關注後，給予相關部門壓力，一起來監督政府是否落實照顧者人權。