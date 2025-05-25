花8元買報紙中千萬 全聯本期發票大獎幸運兒在台中

你中獎了嗎？財政部稍早公布了114年3、4月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中崇德八門市，超幸運中獎者僅消費8元購買報紙，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為南投文昌，幸運中獎者消費22元購買飲料，獲得特獎200萬元。

本期統一發票開出的特別獎號為「64557267」；特獎獎號為「64808075」；3組頭獎獎號分別為「04322277」、「07903676」、「98883497」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

全聯114年3、4月份共開出超過24萬個獎項，提醒3、4月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。