事故頻傳 交通部宣布：無照駕駛修法比照酒駕懲處重罰

台灣近日發生多起高齡駕駛事故，三峽78余姓長者19日開車衝撞釀3死，民團今發起遊行並至交通部抗議，交通部長陳世凱今透露，未來擬把無照駕駛視為酒駕重罰，除罰款無上限，將當場扣牌扣車，車主連帶受罰，而協助年長者安全駕駛3策略會在3個月內提出方案。

陳世凱說，台灣近日發生多起高齡駕駛事故，路權團體今發起遊行，盼健全駕駛回訓等制度，對此，在考照與駕駛管理制度面將有所改變，包含考照提升鑑別度，2026年起，提升筆試題目難度，強化新手駕駛對交通規則與安全觀念；強化駕訓班術科訓練，降低新手駕駛肇事率。

回訓制度部分，對肇事、違規、危險駕駛者，強化回訓與實地訓練，培養正確駕駛習慣；下修高齡駕駛年齡；納入認知功能、危險感知與四肢靈活度評估；辦理講習課程，針對有肇事紀錄者進行實地訓練；鼓勵主動繳回駕照多搭乘公共運輸，交通部將提供TPASS補助。

無照駕駛加重嚴懲部分，陳世凱說，交通部從去年起，著手研擬加重處罰無照駕駛，修正道路交通處罰條例，未來無照駕駛懲處將比照酒駕處罰方式，加重罰鍰，且累犯罰鍰無上限，包含當場吊扣汽車、車主連帶重罰。

有關「道路交通管理處罰條例」要朝加重「無照駕駛」行為懲處，交通部說明，現行無照駕駛罰鍰金額，汽、機車上限皆為2.4萬，5年內2次以上直接處最高金額，且禁止無照者駕駛該車輛，車主允許無照者駕駛也併處罰鍰，5年內犯3次以上吊扣牌照1至6個月，致人重傷或死亡4年內不得考照。

交通部指出，目前刻正再檢討將比酒駕處罰方式，研擬提高罰鍰金額，且累犯再加重罰鍰，累計加罰無上限，且明訂「當場移置保管車輛並扣繳牌照」，若車主允許無照者駕駛，與無照者同額處罰，且延長吊扣牌照期間最高12個月，無照者肇事致人受傷4年不得考照，致人重傷或死亡則終身不得考照。

交通部強調，「道路交通管理處罰條例」修法近期即將邀請相關單位討論，將於6月底前函報行政院審查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康