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統一發票開獎 幸運兒全聯花8元買報紙就中千萬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一發票開獎，超市龍頭全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎。圖／本報資料照片
統一發票開獎，超市龍頭全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎。圖／本報資料照片

統一發票開獎，超市龍頭全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中崇德八門市，超幸運中獎者僅消費8元購買報紙，即獲得特別獎1000萬元。

全聯表示，特獎200萬開出門市則為南投文昌，幸運中獎者消費22元購買飲料，獲得特獎200萬元。

全聯表示，全聯本期3、4月份共開出超過24萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。

統一發票 特別獎 全聯

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