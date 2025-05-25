年輕女性常見「經期易腹瀉」 醫：不利胚胎著床懷孕

39歲的魏小姐，月經來時常會腹瀉，因結婚2年、備孕都沒有消息，就醫檢查到底是出了什麼問題？TFC台北生殖中心松仁中西醫中醫師李和蓁表示，經期腹瀉是一大警訊，代表營養吸收出現問題，恐導致胚胎著床不易，「經期易腹瀉」狀況在20多歲年輕女性愈加常見，小心子宮內膜異位症。

「腸胃跟子宮、卵巢的健康對備孕女性來說相當重要。」李和蓁說，如果月經來時容易拉肚子且伴隨嚴重的經痛，很可能是罹患子宮內膜異位症。其原因是子宮內膜異位與腸子黏在一起，嚴重的話可能把腸子穿破，最後形成血便，看似腸胃問題，實際上是婦科問題所引起。

TFC台北婦產科生殖中心主任醫師黃馨慧說，曾有一名42歲患者長期經痛，以為沒有性行為而不用看婦產科，直到出現血便症狀才求診腸胃科。經大腸鏡檢查發現多處病灶，最初以為是「多發性大腸腫瘤」，但檢驗結果竟是子宮內膜跑到腸胃道。她提醒，該患者雖是少見個案，但也代表嚴重性，不可忽視任何異狀。

經痛是常見的婦女健康問題，包含程度不一的疼痛感，伴隨其他惡心、疲勞等症狀。黃馨慧提醒，若偶而經痛，可以吃止痛藥緩解，但若是原本藥量已無法壓抑疼痛感，需要增加劑量或是有經血量增多情形，務必就醫確認是否有子宮內膜異位症、子宮肌腺症或骨盆腔沾黏等病變。

TFC台北婦產科生殖中心主任醫師李怡萱表示，逾一半至9成女性一生中都曾經歷經痛；經痛原因很多，包括原發性經痛及續發性經痛。前者通常無明確病灶，可能伴隨惡心、腹瀉、頭暈，這些不適通常在年紀增長或懷孕後改善。後者可能潛藏健康警訊，需經婦科醫師詳細檢查，避免延誤病情。

李怡萱指出，子宮內膜異位症的治療包含使用止痛藥物來減輕疼痛症狀，在治療前應先透過超因波檢查，診斷是單純原發性經痛，或是某種疾病而引發的續發性經痛。如果病人不願意使用西藥治療或緩解，可輔以針灸、中藥調整體質，順應濾泡期、排卵期、黃體期給予不同的調整，使氣血運行更加順暢。

女性的自然懷孕率會隨著年齡大幅下降，卵子品質35歲後開始降低，40歲以後更是明顯下滑。李怡萱強調，如果有嚴重經痛或是經期腹瀉問題，應及早就醫檢查是否有潛在的疾病徵兆，腹痛、腹瀉、經血異常可能是疾病的警告信號，應及早就醫釐清原因才不會錯過懷孕契機。