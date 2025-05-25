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賈新興：滯留性梅雨鋒面影響大環境尚未建立 周四全台有雨比這波更猛
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，5月、6月就是梅雨季節，但真正屬滯留性鋒面影響的大環境到目前為止尚未建立。至於周四全台有雨，預估比這兩天這波降雨更明顯。
賈新興po文和圖指出，看看梅雨指標，AI預報和模式預報的比較，實線是歐洲模式，虛線是歐洲AIFS，5月29日到5月30日這波兩者差不多；下一段6月3日到6月8日AIFS相對偏弱，特別是紅色虛線。
賈新興說，進一步分析6月3日到6月8日環流場顯示，太平洋高壓東退明顯，西南季風仍舊衝過頭。北方冷空氣勢力偏強，因此預估5月29日到30日這波鋒面仍屬於移動性。但他指出，5月29日全台有雨，預估比昨天和今天這波降雨更明顯。
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