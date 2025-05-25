賈新興：滯留性梅雨鋒面影響大環境尚未建立 周四全台有雨比這波更猛

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，5月、6月就是梅雨季節，但真正屬滯留性鋒面影響的大環境到目前為止尚未建立。至於周四全台有雨，預估比這兩天這波降雨更明顯。

賈新興po文和圖指出，看看梅雨指標，AI預報和模式預報的比較，實線是歐洲模式，虛線是歐洲AIFS，5月29日到5月30日這波兩者差不多；下一段6月3日到6月8日AIFS相對偏弱，特別是紅色虛線。