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中油：明（26）日起汽油漲0.2元、柴油降0.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油價格調降0.2元。圖／本報系資料照片
台灣中油宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油價格調降0.2元。圖／本報系資料照片

台灣中油宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價調漲0.2元、柴油價格調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調漲0.2元、柴油應調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽油實際每公升價格調漲0.2元、柴油調降0.2元。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。

調漲 油價 中油

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