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各政黨冒雨遊行 盼建立駕照回訓

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
跨黨與路權團體25日上街遊行，呼籲交通部儘速建立駕駛回訓制度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
跨黨與路權團體25日上街遊行，呼籲交通部儘速建立駕駛回訓制度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

上百位民眾、民團與藍、綠、白、黃、綠黨與基進等政黨代表，25日不畏風雨從立法院走到交通部，針對近日多起重大交通事故，呼籲儘速建立駕駛回訓制度！台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀強調，2016年促進會就有提出汽機車同場地訓練、加強違規計點、落實全年齡回訓換照，交通部改革依舊牛步，盼儘速痛定思痛。

全年齡都要回訓

由人本交通促進會主辦，行人零死亡聯盟與靖娟基金會等路權團體參與的遊行，還有長期倡議交通的Youtuber火花羅、通勤者之歌與Cheap都到場聲援。政黨代表方面，民進黨立委林月琴、國民黨立委廖先翔、市議員李明賢，還有民眾黨立委劉書彬，時代力量黨主席王婉諭、綠黨召集人王彥涵、台灣基進秘書長吳欣岱等人都到現場力挺。

下一代人本交通促進會理事巫愷政指出，交通部雖宣稱針對高齡駕駛換照制度提出改革，增列危險感知課程與交通安全講習，但最關鍵的「實地駕駛能力測驗」卻僅針對曾肇事者才需實施，根本無法真正鑑別駕駛人是否具備安全上路的能力。他提醒，身旁也有很多朋友考到駕照後很久沒開車，因此逐漸失去駕駛能力，回訓制度並非只針對高齡者。

強制險應提升理賠

「回訓制度可搭配各類優惠與交通配套，同時建立不適任駕駛退場機制！」行人零死亡推動聯盟理事林柏勛強調，日、韓、美等先進國規定70 歲需要回訓換照，換照時，除了健康與認知測試，也有相關駕駛培訓。韓國更是透過65 歲免費搭乘地鐵、交通卡補助等政策鼓勵長者繳回駕照，有「退場機制」才能確保道路上的駕駛皆具有良好素質。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜則呼籲，台灣汽機車強制責任險最高僅理賠2百萬元，30年從未調整價格，盼能提升到5百萬元；台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀也說，交通部長陳世凱說「不接受路權團體對交通部改革過半的批評」，但促進會2016年就曾提出汽機車同場地訓練、加強違規計點、落實全年齡回訓換照等建議，交通部至今尚未落實。

職能師可協助評估

「駕駛人會因為疾病、藥物的影響，使駕駛能力下降。」臺灣職能治療學會張玲慧監事表示，目前臺灣並沒有針對因為疾病影響的高風險駕駛，例如中風、心血管疾病、視力退化，提供後續諮詢、評量與復健訓練的機制。職能治療師應可與醫療與交通單位共同努力，為個人移動權益與大眾安全提供更完善的服務。

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退場機制 路權 交通部長

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