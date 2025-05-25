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蘇花常因大雨中斷…「北花線」客運開通喊卡 業者擬6月中上路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台北往返花蓮客運路線「北花線」由葛瑪蘭客運接手，原預計6月1日上路的「1918」路線，因蘇花部分路段近日常受大雨影響中斷而暫緩，可能要到6月中才會啟動。圖／葛瑪蘭客運提供
台北往返花蓮客運路線「北花線」由葛瑪蘭客運接手，原預計6月1日上路的「1918」路線，因蘇花部分路段近日常受大雨影響中斷而暫緩，可能要到6月中才會啟動。圖／葛瑪蘭客運提供

台北往返花蓮客運路線「北花線」，原本的3家業者今年初運量低退出，將由葛瑪蘭客運接手。不過，原預計6月1日上路的「1918」路線，因蘇花部分路段近日常受大雨影響中斷而暫緩。客運業者表示，大客車運行標準較高，蘇花雖已恢復通行，仍須確認路線安全無虞，可能要到6月中旬才會啟動。

蘇花改於2020年通車後，公路局開通台北直達花蓮的客運路線北花線，包括首都客運1580線、台北客運1071線、統聯客運1663線，往返花蓮、南港與板橋。但營運期間遇到新冠疫情，加上台鐵投入新式列車，提升東部幹線運能等，導致客運經常空車無人搭乘，業者為了止損決定不續營。

公路局將原本的3條公路路線併成1條，停靠點改為板橋、南港、國道5號、花蓮等，由1家業者經營，可平日不開，只有假日行駛，經營許可為5年，公告後確定由葛瑪蘭客運接手營運。

葛瑪蘭客運總經理李俊仁表示，近日蘇花路廊常因大雨落實中斷，儘管現已搶通，不過大客車運行標準較高，1918路線須由主管機關確認路線安全性，下周會與公路局工程單位聯繫，確認蘇花公路大客車路線現況是否適合運行。

李俊仁說，若工程單位認為路況可供大客車安全運行，1918路線可能會延到6月中旬提供服務，實際啟用日期仍待公告。在連假或年節期間民眾有運行需求，公司會盡力加開班次。

李俊仁指出，葛瑪蘭客運是東部的客運公司，車輛都在東部，車輛調派比北部與西部的業者輕鬆，主管機關希望有業者接下北花線，身為東部業者決定扛起責任，盡力供民眾1條安全回家的路。

葛瑪蘭客運 花蓮 主管

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