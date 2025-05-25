影／「保護下一代」大遊行 民團上街提3大訴求
新北市三峽日前發生78歲余姓長者開車衝撞釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民間團體發起「保護下一代」大遊行，號召民眾今天上街至交通部抗議。
下一代人本交通促進會發表駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善等3大訴求。現場包括關注交通議題網紅Cheap、火花羅、貓頭鷹交通書、通勤者之歌、醫師人員、警消團體等約十多個團體、百餘人到場響應，雖然遊行現場下起大雨，但參與民眾人數仍不減，大雨澆不熄民團對交通改革的期盼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言