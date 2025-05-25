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影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求

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影／「保護下一代」大遊行 民團上街提3大訴求

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
新北市三峽日前發生78歲余姓長者開車衝撞釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民間團體發起「保護下一代」大遊行，號召民眾今天上街至交通部抗議。記者葉信菉／攝影
新北市三峽日前發生78歲余姓長者開車衝撞釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民間團體發起「保護下一代」大遊行，號召民眾今天上街至交通部抗議。記者葉信菉／攝影

新北市三峽日前發生78歲余姓長者開車衝撞釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民間團體發起「保護下一代」大遊行，號召民眾今天上街至交通部抗議。

下一代人本交通促進會發表駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善等3大訴求。現場包括關注交通議題網紅Cheap、火花羅、貓頭鷹交通書、通勤者之歌、醫師人員、警消團體等約十多個團體、百餘人到場響應，雖然遊行現場下起大雨，但參與民眾人數仍不減，大雨澆不熄民團對交通改革的期盼。

新北市三峽日前發生78歲余姓長者開車衝撞釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民間團體發起「保護下一代」大遊行，號召民眾今天上街至交通部抗議。記者葉信菉／攝影
新北市三峽日前發生78歲余姓長者開車衝撞釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民間團體發起「保護下一代」大遊行，號召民眾今天上街至交通部抗議。記者葉信菉／攝影

醫師 死亡

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