囤物、碎念與戰鬥美學 台新藝術獎3得主展現時代特質
第23屆台新藝術獎昨天公布，以囤物美學揭開長照等社會議題的《大家都來看你了—倪祥個展》獲視覺藝術獎，獎金100萬；以碎碎念風格呈現的「末路小花 X許芃《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫》」獲表演藝術獎，獎金100萬。去年在北師美術館展出引發熱烈討論的張立人《戰鬥之城．終》獲年度大獎，獎金150萬元。
台新藝術獎表示，三組得獎作品從個人生命史出發，反映更大的社會現實，包含長照陪伴及疾病照護、父權社會底下的女性處境，以及個人對於集體強權、媒體暴力、生存困境的抵抗，透過作品多元媒材虛實輝映的運用，引發觀者深度省思。
在《大家都來看你了—倪祥個展》中，倪祥從個人際遇出發，以乍看之下雜亂無序、充滿無厘頭趣味的大型空間裝置及錄像，直面處理現實問題，包括:高齡長照、陪病經驗、生死界線，以獨具個人藝術魅力的「囤物美學」鋪天蓋地迎面而來。
評審團指出，藝術家對巨量囤積物的運用與塑形展現出其獨樹一幟的混沌美學，在賦予棄置品第二生命的同時，亦透露出高齡化社會的長照處境。倪祥將自身遭現實夾殺的生命際遇，轉化成可召喚身體感與常民記憶的大型空間裝置。作品以黑色幽默的手法，對現實、體制與社會提出一種既諷刺又自嘲的批判。舊物在此既為材料亦是象徵，隱喻被犧牲的人生與被掩埋的夢想，作品觸及現實下的理想消耗與無能為力，令人為之動容。
《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！》由編導許芃和末路小花團隊，在中壢過嶺的許家百年古厝上演一段魔幻寫實的家族女性生命敘事。許芃把日常生活的瑣碎與片段，透過「碎碎唸」的語言風格與遊走式演出，成功地將環境織入了戲劇文本，並以詼諧尖刻的異次元想像，轉化成女性詩學對父權秩序的叩問。
「年度大獎」由張立人的《戰鬥之城．終》奪得。藝術家以14年的時間持續打造關於反抗及抵禦的戰鬥敘事，2024年首次在北師美術館完整呈現三部曲，同時展出拍攝使用的人偶、模型、場景、手稿等，以廉價的材料、低階門檻的技術，探問當面對各種社會現實與集體價值的生存框架，藝術家如何試著持續戰鬥、保有自我與理想的可能性。評審團認為，張立人作品挪用通俗文化之敘事模式，翻轉好萊塢式英雄主義，以小人物三部曲的戲仿，在微觀與宏觀之間處理地緣政治之現況；以「戰鬥」隱喻個人對於世界強權、媒體暴力、生存困境的抵抗，寓言式地反映出當下集體處境之複雜性。
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