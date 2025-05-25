影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求
三峽78歲余姓長者19日開車衝撞釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行，號召今天上街至交通部抗議，現場雖下雨，仍有約十多個民間團體、百餘人響應。民團除批評交通部態度傲慢怠惰外，繼續重申駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善等3大訴求。
下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行，關注交通議題網紅Cheap、火花羅、貓頭鷹交通書、通勤者之歌、醫師人員、警消團體等約十多個團體、百餘人到場響應，雖然開場沒多久就下起大雨，但參與民眾人數仍不減，大雨澆熄不了民團盼改革的烈火。。
下一代人本交通促進會理事巫愷政指出，目前台灣高齡駕駛人管理制度改革，僅針對1942年後出生的長者進行換照，83歲以上的長者，並沒有強制換照，這樣的規模實在不足，且僅有簡易體格檢查及認知功能測驗即可換照，根本無法確認其駕駛能力，也常有已失聰、視力不佳的長者仍能通過換照，造成弱勢用路人的傷亡，顯示回訓制度僅是走個流程過水、淪為形式，要求透過具有鑑別度的檢核，嚴格檢驗其駕駛能力及身心狀況，並強調駕駛人全面回訓的要性。
台灣交通安全協會副理事長林志學說，世界上有許多「汽車防意外暴衝」的科技，如誤汽車踩油門抑制系統、DMS偵測駕駛人無意識系統，透過駕駛人偵測系統，可預防疲勞駕駛、分心偵測、不當駕駛等。德國規定汽車要裝防撞設備，有碰撞危險時會物理性自停，美國也規定2026年起新車需裝設DMS系統，台灣政府應參考規範汽車駕駛使用這樣的科技系統，降低交通意外發生時的傷亡。
台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜說，台灣汽機車強制責任險30年未修，最高僅200萬元，實在難以照護受害者與其家庭，要求台灣汽機車強制責任險上修至500萬元，以補償悲劇於萬一。
台灣職能治療學會張玲慧監事表示，駕駛人會因為疾病、藥物的影響，使駕駛能力下降。目前台灣並沒有針對因為疾病影響的高風險駕駛，例如中風、心血管疾病、視力退化，提供後續諮詢、評估與復健訓練的機制。 職能治療師為世界各國駕駛能力評估與復健的專業醫療人員，可以與醫療與交通單位共同努力，為個人移動權益與大眾安全提供更完善的服務。
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