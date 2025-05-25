梅雨移動鋒面+西南風 氣象署：周四雷陣雨下更廣更大 點名此地要注意

中央氣象署預報員林定宜上午指出，今天受東北季風影響加上華南雲雨系東移，水氣偏多。明天仍為濕涼天氣型態，周四鋒面通過，加上南海附近有西南風起來，是本周天氣最不穩定的一天，鋒面比這波影響範圍更大，降雨強度更明顯，尤其西半部、東北部及東部可能會有短延時強降雨，特別是西半部會有短延時大雨或豪雨發生機率。

林定宜指出，今天水氣偏多，氣象署統計凌晨12時到上午9時，60分鐘最大雨量居冠的是高雄市茂林區多納林道達81毫米，其次是南投仁愛鄉馬烈霸有43毫米。

林定宜說，周二溫度白天起回升，水氣略為減少。周三下午起華南附近鋒面又會逐漸接近，天氣再轉不穩定，東半部、恆春半島上半天就會局部、零星短暫陣雨，下半天西半部也會陸續轉為短暫陣雷雨天氣。周四鋒面通過，加上南海附近有西南風起來，是本周天氣最不穩定的一天，周五、周六鋒面逐漸南移到巴士海峽，降雨區域會逐漸移到南台灣附近，北部雨勢趨緩。

溫度方面，林定宜指出，今天濕涼，北部全天約20-24度，但南部、屏東高溫有機會達30度。本周天氣不是太熱，今明兩天北部、東北部低溫約在20度；周二白天溫度回升，周四起受鋒面影響，又轉為濕而涼天氣型態。

林定宜指出，明天受東北季風影響及華南雲雨區東移，水氣偏多，北部及中部山區仍有局部較大雨勢發生，南部山區及東半部降雨機率也比較高；周二東北季風減弱。周四鋒面比這波影響範圍更大，降雨強度更明顯，尤其西半部、東北部及東部都可能會有短延時強降雨，特別是西半部會有短延時大雨或豪雨發生機率。周五、周六鋒面逐漸南移到巴士海峽，降雨區域會逐漸移到南台灣附近，還有東部及東南部及中部山區，北部雨勢趨緩。