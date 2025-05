「純素國策」凱道會師大遊行 高呼吃純素救地球

「蔬食國策平台」(Vegan Policy Platform)台灣志工,上午在凱達格蘭大道舉行「純素國策」凱道會師大遊行,號召二千位民眾參加這次純素行動、守護台灣大遊行。在面對氣候變遷與環境急速惡化的時刻,呼籲台灣政府盡速制定純素飲食的國家政策,讓台灣成為全世界第一個純素之國。

遊行團體表示畜牧業造成的氣候暖化,影響並改變我們的生活,呼籲政府和台灣人民停止殺害動物,協助畜牧業轉型,採行純素飲食解救地球和台灣,要求政府推動純素國家政策。遊行活動中支持者高舉「全民吃素救台灣」的布條、「Animals Are Friends」、「Be Vegan to Save the Planet」字卡,還有「我是生命不是漢堡肉」、「我想活下去」、「牛奶是小牛的」等動物圖卡 ,高呼「吃純素救地球、全民純素救台灣」等口號,展開遊行活動。