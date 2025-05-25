蔬食團體盼減少畜牧業發展 純素可帶來兩正面效應

今天逾千人在凱達格蘭大道上展開純素國策大遊行，要求政府訂定國家純素的專法。蔬食團體表示，畜牧業在碳排和水資源消耗過大，已經成為全球暖化的最大元兇之一，認為台灣應減少畜牧業的繼續發展，如果台灣能成為亞洲首個全素國家，無論在減碳、愛護動物等方面也能在國際塑造更好的形象。

國際能源總署（IEA）先前指出，全球暖化約有30%是由於甲烷排放造成的，甲烷在大氣中的含量遠低於二氧化碳，而近20年間，甲烷暖化的威力大約是二氧化碳的80倍，減少甲烷排放是短期內減緩暖化最有效的方法之一。

純素國策大遊行參與者、律師趙梅君表示，在全球暖化上，很多單位只針對上市公司要減碳，但抗暖化的最快方式其實是減少甲烷的排放，尤其是畜牧業，每個單位的甲烷造成的溫室效應遠大於二氧化碳，這部分較少人在關注。

趙梅君說，台灣推全素比其他國家有更好的基礎，台灣本來就有吃素文化，以及愛護動物已經成為社會氛圍，如果台灣吃全素，在抗暖化、愛護動物等都能走在世界最前面，對台灣的國際形象也會更好。

無肉市集創辦人張芷睿表示，多關燈、減少用水對於減碳的效果太慢，這次訴求是希望政府將純素納入施政，讓畜牧業轉為綠色產業，畢竟一頭牛所消耗的資源過於龐大，也會造成大量碳排，希望政府提供更有效的措施、更多的資源來輔導畜牧業走向綠色轉型，希望台灣能減少畜牧業的繼續發展。

張芷睿指出，荷蘭、印度、不丹等在國策上已開始推動純素國策，馬來西亞也開始規定，每個餐廳都至少要有一道友善蔬食的料理，蔬食是一種對生活的全新態度，也是一種更環保、更負責任的生活方式，台灣一定有機會成為全世界第一個純素國家，成為帶領這個理念的領頭羊。