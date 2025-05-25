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蔬食減碳助淨零 彭啓明：鼓勵更多人響應

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明吃素多年，認同蔬食是解決氣候變遷問題的方法之一，因此時常在各種場合分享茹素的好處。圖／聯合報系資料照片
彭啓明吃素多年，認同蔬食是解決氣候變遷問題的方法之一，因此時常在各種場合分享茹素的好處。圖／聯合報系資料照片

為了吃素減碳救地球，今天上午凱達格蘭大道超過千人發動「純素國策」凱道會師大遊行，希望政府能夠訂定國家純素專法，讓純素成為國人飲食的新願景。國內知名素食者、現任環境部長彭啓明表示，國家淨零永續綠生活項目中，就有推廣蔬食等永續食物的計畫，國人長期飲食習慣不易改變，但希望能有多人響應。

彭啓明指出，畜牧業的確對環境的壓力相當大，不僅有溫室氣體的排放量，甚至糞尿等排泄物也常造成環境汙染，包括氣味惡臭與河川污染，近幾年台灣的畜牧業沒有顯著成長，甚至也常變成嫌惡設施，也希望未來能夠轉型成更低碳排與環境友善的方式。

彭啓明表示，國人長期習慣的養成不易改變，先進國家也遇到類似情形，也希望民間團體可以持續來倡議，讓每個民眾知道餐桌上每一個食物選擇都有機會讓環境更好。此外，也要積極鼓勵永續的餐廳與廚師，讓更多人願意親近蔬食，相關的策略都已經陸續在推廣進行當中，也歡迎各界有心的民間團體一起來推動。

彭啓明表示，他是一個長期的蔬食主義者，認同蔬食推廣也是解決氣候變遷問題的方法之一，目前在賴清德總統的國家希望工程政見中，也有「淨零永續綠生活」項目，當中也推廣永續食物，例如蔬食或在地低碳排的食物的計畫在推動，也與民間組織合作倡議，希望讓蔬食更美味、更健康，能吸引更多人願意來響應。

永續 彭啓明 多人

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