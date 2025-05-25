抽血癌篩+腹部超音波 肝基會攜手超商推免費肝病檢查

肝臟是「人體最大的化工廠」，負責排毒，但若感染病毒、罹患肝炎，除了功能受損，還可能發展為肝硬化或肝癌。肝基會深耕「全民腹超十年計畫」，推廣B、C肝篩檢，今天上午在台南市安南區衛生所與7-ELEVEN朝興門市同步舉辦，只要年滿30歲，即可參加免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波。

B、C型肝炎是我國肝癌發生的高危險因子，肝基會自2021年啟動「你今年超了沒？」活動，希望讓每年1次腹部超音波篩檢的習慣深植人心。依衛福部死因統計，每年約12000人多死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位。

為了響應政府「2025年消除C肝」目標，以及提高B、C型肝炎篩檢涵蓋率，肝基會結合台南市安南區衛生所與7-ELEVEN朝興門市，提供民眾免費B肝病毒表面抗原、B肝病毒表面抗體、C肝抗體以及肝功能檢查（GOT、GPT），另加碼提供甲型胎兒蛋白（AFP）、CA19-9腫瘤標記、CEA腫瘤標記等癌症指數檢查。

肝基會呼籲，不要忽略腹部超音波的重要性，健保補助患有B、C型肝炎者每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾則可每3到6個月檢查一次。腹部超音波是早期發現肝癌最好的檢查工具，同時也可以揪出腹部許多器官的疾病，包括肝、膽、腎、胰、脾臟等，是確保全民健康的利器。

肝基會「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超大活動」來到台南，透過與在地7-ELEVEN門市及衛生所的合作，民眾除了事先向衛生所報名參加免費的腹部超音波檢查，也可以當天到門市參加免費保肝癌篩抽血檢查。便利超商變身保肝衛教前哨站，攜手消滅肝病，也能降低其他共病風險。