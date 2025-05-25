2000人純素凱道大遊行 籲政府訂定國家純素飲食專法
為呼籲台灣政府盡速制定純素飲食國家政策，台灣民間和國際跨政府提案協調單位「蔬食國策平台」，繼發起519千人凱道靜坐，並且向總統府及六大部會遞交請願書後，今天上午於凱達格蘭大道發動「純素國策」2000人凱道會師大遊行，並要求政府訂定國家純素的專法。
「純素國策行動」的支持者不只在519自發前往凱道靜坐，在今天全國純素行動大會師舉行前，5月21日至23的每一天都有許多支持者自發前往凱道靜坐。
「純素國策行動」台灣發起人王治梃表示，這次遊行活動受到全國各地支持純素行動的人士熱烈響應，原本只有約1000人報名參加，在不到一星期的時間，報名人數激增一倍，預計今天參加遊行的人數將超過2000人，足見台灣支持純素，希望政府盡速採行純素飲食國家政策的人真的很多。
王治梃說，這些人平時默默吃素，這次勇敢站出來上凱道靜坐和參加大遊行，不是為了自己，而是希望政府能聽到他們的聲音，不要再遲疑不前，要趕快推動純素國家政策，期許愛護人民的賴清德總統不要讓這些一直默默愛台灣的人失望。
活動發言人、前北一女校長楊世瑞表示，根據中央氣象署表示，今年4月是有紀錄以來第2熱的4月，地球的溫度相較於工業化前高出了攝氏1.51度。畜牧業造成的氣候暖化，己經不斷影響並改變人類的生活，例如今年的釋迦和愛文芒果因氣候變遷導致產量不佳，價格節節攀升。台灣人民和政府不能再袖手旁觀，必須即刻採取行動，制定純素飲食國家政策，讓台灣成為全世界第一個純素之國。
本次活動，參與的各團體共同提出訴求，希望賴政府立即推動純素飲食法案，賴總統以身作則帶頭吃素，並且制定「純素國策」，讓台灣成為純素國家，成為全球表率，共同對抗氣候危機。
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