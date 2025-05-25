別輕忽！國內新冠疫情攀升預估6月達高峰 專家籲盡速接種疫苗

根據疾病管制署公布訊息，國內新冠疫情正處上升階段，預估6月將至高峰，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。目前公費新冠疫苗庫存仍有約318萬劑，供應無虞，新竹縣衛生局呼籲，滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應盡速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力，降低新冠肺炎引發中重症發生風險。

竹縣府衛生局表示，13鄉鎮市衛生所及醫療院所可以持續提供接種。鄉親接種疫苗時需攜帶健保卡、身分證明文件（身分證、居留證文件等），經確認接種資格後提供接種服務。

衛生局呼籲，預防呼吸道疾病，除了可施打疫苗外，應養成良好衛生習慣及自我防護措施，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，建議佩戴口罩，速就醫。另65歲以上長輩及高風險群，早期用藥，保護自身及他人健康，有關更多新竹縣COVID-19口服抗病毒藥物合約機構及疫苗合約院所名單，請至衛生局官網查詢。

新冠JN.1疫苗合約院所及相關資訊，https://gov.tw/Loq

竹縣疫苗地圖(可查詢上開疫苗合約院所)：https://gov.tw/gKb

有關新竹縣公費COVID-19抗病毒藥劑院所查詢: https://gov.tw/AWD