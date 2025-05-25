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「千萬特別獎」誰是幸運兒？3-4月期統一發票今開獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
今年3-4月期統一發票今天開獎。本報資料照片
今年3-4月期統一發票今天開獎。本報資料照片

今年3-4月期統一發票獎今天中午電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為「」。獎金200萬元的特獎號碼為「」。頭獎（20萬元）3組分別為「」、「」、「」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎項245萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

財政部賦稅署已宣布，為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，今年3-4月期統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組，預計今年3-4月期雲端發票專屬獎合計可開出256萬6030組。

財稅官員提醒，3-4月期統一發票中獎領獎期間為6月6日至9月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

頭獎 雲端發票 統一發票

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