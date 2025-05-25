沒時間健身？趕捷運、追公車也算數！這類運動每天3分鐘有望延壽

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聯合新聞網／ 綜合報導
前台大醫師吳其穎指出，只要每天有三次、每次1到2分鐘的高強度短暫活動，就能降低罹患心血管疾病風險。圖／聯合報系資料照片
前台大醫師吳其穎指出，只要每天有三次、每次1到2分鐘的高強度短暫活動，就能降低罹患心血管疾病風險。圖／聯合報系資料照片

台大醫師吳其穎在粉專「蒼藍鴿的醫學天地」分享，許多人為了趕捷運或上班狂奔、爬樓梯喘個不停，事後還懷疑「這樣算運動嗎？」現在有研究告訴你－真的算，而且還對健康非常有幫助！

吳其穎指出，根據《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究，只要每天有三次、每次1到2分鐘的高強度短暫活動，例如快走、爬樓梯或小跑步，就能顯著降低罹患心血管疾病與死亡的風險。

這類活動被稱為 VILPA（Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity），也就是「短暫劇烈身體活動」，對平時忙碌、沒時間規律運動的上班族來說，是非常實用的健康策略。他也表示，別再小看日常中這些零碎運動，「下次遇到樓梯別急著搭電梯，你可能正默默幫自己多活幾年！」

至於如何在日常生活中增加短暫高強度活動？可以從五個習慣開始：

一、以較快的步伐爬樓梯

二、接電話時快步走動，而非坐著講話

三、手提購物袋代替推車

四、在一天中做幾組開合跳或深蹲

五、以較快的節奏進行家務

醫師 運動 心血管疾病 台大 上班族

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