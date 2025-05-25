山區大雨 中橫便道今天上午7點通行時段取消

台中市和平山區今天仍大雨，中橫便道今天上午7點通行時段取消，公路局谷關工務段表示，上午10點是否開放通行，需視雨量情況決定；中橫公路109K+800梨山往大禹嶺路段因落石阻斷交通，谷關工務段獲報已請廠商派員清理中。

谷關工務段表示，今天上午和平山區仍下大雨，上午的雨量已超過行動管理值，為維護通行安全，中橫便今天上午7點的通行班次未開放，10點的通行班次是否開放，要視下雨的狀況再決定。

中橫公路109K+800梨山往大禹嶺路段，因下雨邊坡落石坍方，交通受阻，梨山居民發現後報谷關工務段搶修中。