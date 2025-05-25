女子一聲催油門引發不滿遭捅5刀 醫教這樣處理行車怒火

台北市信義商圈區百貨地下停車場，日前傳出一起持刀傷人事件，一名女子騎機車進入停車場時，看見前方機車停在車道上，便轉油門示意讓路，引發前方機車男駕駛不滿，竟持瑞士刀朝女子後背連刺5刀，警方接獲報案後到場，當場逮捕男子，女子則緊急送醫。近期發生多起嚴重車禍、行車暴力及糾紛等事件，社會大眾多憂心忡忡。

近日新北市三峽發生重大車禍，造成3死12傷後，社會多關注行車事故、行車衝突等事件，甚至「怒路症」也引發關注。司法精神醫學會理事李俊宏說，「怒路」指的是在行車當中的憤怒情緒，其衍生出行車衝突，但怒路症在精神醫療方面，沒有正式的診斷。

李俊宏表示，怒路症無正式的精神疾病診斷原因，主要是影響行車衝突為多重、複雜的因素，包括駕駛個人的人格修養、因應衝突的技巧與能力，以及兩造駕駛如何處理糾紛的過程等，恐非單一的因素所致，也不宜據此疾病化。

李俊宏說，國內目前針對行車當中的憤怒情緒所衍生出行車衝突，鮮少具體研究及統計，若要進行研究也有所限制，因為許多駕駛人往往不易坦承或藉病推諉責任，造成研究失真。但這次事件中，該名嫌犯隨身攜帶刀械，顯然不是僅針對行車衝突，而是在處理衝突事件上，習慣以刀械解決問題，若是遇到傾向隨身攜帶刀械、球棒的人，應隨時提高警覺。

李俊宏表示，新北市三峽發生重大車禍後，社會對於行車事故、糾紛的敏感度增加，這類事件容易登上新聞媒體，也較容易被外界放大檢視，但不代表此類事件有所增加，當發生行車糾紛、事故時，最常見的還是兩方報警「請警察協助處理」，看到有人拿出刀械、球棒解決問題，仍屬少見。

面對行車糾紛、衝突時，應如何處理憤怒情緒？李俊宏建議，民眾應促進「社會情緒學習」（Social Emotional Learning，SEL ），主因是人生活在社會中，總是會遇到不滿的事件，引發不滿及憤怒的情緒，這時最重要的是「自覺」，察覺自己已出現煩躁感、憤怒感、情緒激動等，並加以解決及處理，如學習如何舒壓、深呼吸、轉移注意力等。

李俊宏說，當遇到行車事故、糾紛時，可向對方說「待交警到場後處理」，避免和對方發生衝突，而民眾於開車、騎車、走在路上時，仍需隨時注意交通安全；至於看待行車糾紛、事故時衝突，還是多屬於單一事件，但當遇到時，務必要盡量保護好自己，不要讓自己受到傷害。

李俊宏提醒，類似的憤怒、暴力行為，也會發生校園、職場，特別是從統計數字發現，校園的暴力、霸凌事件確實有持續增加的趨勢，這方面值得社會大眾持續關心。