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周四全台大範圍雷雨 天氣風險：端午連假先濕後乾

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周四是本周降雨最顯著的一天。本報資料照片
周四是本周降雨最顯著的一天。本報資料照片

周五就是端午連假，本周天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今明鋒後東北風影響，北涼南熱，全台短暫雨，周一北台低溫下探20度。周四是本周降雨最顯著的一天，全台帶來大範圍明顯降雨及雷雨，雨勢預計會比較強；端午連假期間天氣預計「先濕後乾」。

廖于霆指出，今天北台灣受東北季風及華南雲雨區殘餘水氣影響，天氣偏濕涼，白天氣溫約攝氏22至23度，夜間20至21度，全天多為陰短暫陣雨。中南部及花東地區普遍接近或超過30度，南北溫差大。

周一仍受東北季風與華南水氣影響，北部有短暫陣雨，中南部及東半部山區也有局部陣雨，北台灣氣溫偏涼，低溫可能下探20度 。周二隨鋒面減弱南移，各地降雨明顯趨緩，天氣轉多雲到晴，氣溫回升，北台灣高溫有機會達29度 。   

廖于霆指出，周三有另一波梅雨鋒面逐漸接近，水氣增多，午後局部短暫陣雨機率提高且範圍擴大 。周四是本周降雨最顯著的一天，梅雨鋒面正式移入台灣，伴隨西南風增強，為全台帶來大範圍明顯降雨及雷雨，雨勢預計會比較強，屆時需嚴防短延時強降雨、雷擊及強陣風，並注意山區坍方、落石及低窪地區積淹水 。   

端午連假期間（5月30日至6月1日）天氣，廖于霆表示，預計「先濕後乾」。連假首日（5月30日）鋒面移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩，南台灣清晨仍有局部短暫陣雨 。連假後兩天（5月31日、6月1日）水氣減少，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日回升，感受悶熱，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區需留意局部雷陣雨。

連假 氣溫

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