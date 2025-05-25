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童偉格「西北雨」入圍捷克翻譯獎 唯一華語作品獲選

中央社／ 布拉格24日專電

台灣作家童偉格的小說「西北雨」捷文譯本入圍2024年「約瑟夫榮曼翻譯獎」，是本屆入圍名單中唯一的華語作品，提升台灣文學在國際舞台的能見度。

捷克翻譯家協會（Obec překladatelů）5月14日公布2024年「約瑟夫榮曼翻譯獎」（Cena Josefa Jungmanna）的提名名單。評審團從近90部、涵蓋24種語言的翻譯作品中，選出25部優秀譯作進入提名名單，童偉格的小說「西北雨」是本屆入圍名單中唯一華語作品。

同樣入圍「約瑟夫榮曼翻譯獎」的作品還包含法語、英語、德語、西班牙語、挪威語、芬蘭語、古希臘語、俄語、保加利亞語、阿拉伯語等語言譯作。「西北雨」入圍不僅代表譯者的專業獲肯定，也為台灣文學在國際舞台爭光。

童偉格的長篇小說「西北雨」以父親與家族為題材，書寫個人記憶與成長的經驗，用抒情的筆法呈現幽暗與哀傷。「西北雨」獲台灣文化部「翻譯出版獎勵計畫」的支持，由捷克麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）2025年出版成捷文版Letní děště。

「西北雨」捷文版在捷克推出後獲廣泛迴響，也是今年麋鹿出版社在布拉格國際書展攤位上最暢銷的書籍。麋鹿出版社創辦人湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Řízek）表示，入圍消息是一個巨大的獎賞，並讚賞與祝賀譯者白蓮娜。

白蓮娜（Pavlína Krámská）說：「童偉格的小說筆觸細膩感人，翻譯這部作品的過程也讓我更加熱愛台灣文學。」

「約瑟夫榮曼翻譯獎」是捷克最具聲望的文學翻譯獎，由捷克翻譯家協會主辦，自1991年設立以來，每年頒獎一次，以表彰過去一年內出版、由外語譯成捷語的最佳文學譯作。

此獎項以捷克語言學家、翻譯家及民族復興運動代表人物Josef Jungmann為名，象徵對翻譯專業最高的肯定。此獎項將於9月30日「國際翻譯日」正式揭曉得主，受捷克文學界矚目。

童偉格 捷克 台灣文學

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