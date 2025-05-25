8縣市大雨特報！注意雷擊、強陣風及溪水暴漲

近年來，台灣旅客對於郵輪旅遊的認識逐漸加深，搭乘郵輪已成為不少台灣人選擇的新興旅遊方式，尤其隨著國際郵輪品牌紛紛將船隻部署到台灣作為母港，推升郵輪旅的風潮。不過，郵輪體驗並非單一固定模式，即使是相同品牌、甚至相同船隻，因為出發母港和航線的差異，帶給旅客的感受也截然不同。

2025-05-25 08:00