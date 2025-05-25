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8縣市大雨特報！注意雷擊、強陣風及溪水暴漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署針對中南部8縣市發布大雨特報，呼籲慎防短延時強降雨。本報資料照片
中央氣象署針對中南部8縣市發布大雨特報，呼籲慎防短延時強降雨。本報資料照片

中央氣象署上午7時35分針對中南部8縣市發布大雨特報，呼籲慎防短延時強降雨

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（25）日南投、彰化、雲林地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石；低窪地區請慎防積水。

大雨：台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。影響時間：25日白天。

強降雨 南投縣

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